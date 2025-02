“Siempre me subo con mucha gente...”: Duki responde con quiénes colaborará en su show en el Festival de Viña 2025

El próximo viernes 28 de febrero, la “Noche Urbana” será uno de los momentos más esperados del Festival de Viña del Mar 2025, y el encargado de dar inicio a la jornada será el reconocido cantante argentino Duki.

Previo a su presentación en la Quinta Vergara, el artista visitó el programa Viva Viña de Mega, donde conversó sobre distintos temas personales y su preparación para el show.

Por ejemplo, reveló que “ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia”, en referencia a la artista Emilia Mernes. Luego, agregó: “Uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse, le mando un beso enorme”.

“Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte”, añadió.

La gran incógnita sobre el show de Duki

Otro de los temas que generó expectación fue la posibilidad de que subiera a otros artistas al escenario durante su show en Viña 2025. Ante la duda, el cantante despejó todas las interrogantes.

“¡Yo les voy a contar, yo les voy a contar! Les voy a contar y la verdad es que desde el 2017, que arranqué a tocar, siempre me subo con mucha gente”, explicó.

Sin embargo, este año decidió hacer algo diferente: “Así que este año dije, no me voy a subir con nadie. Este año me van a ver solito. Parado y solito, tranquilo disfrutando mi show”.

Además, entre risas, Duki destacó que “mi equipo técnico está muy contento también, no hay que andar enchufando y desenchufando micrófonos. Menos trabajo”.