Festival de Viña 2025: así es el amuleto que Emilia Mernes le regaló a Duki previo a su presentación en la Quinta Vergara

La jornada festivalera del viernes 28 de febrero se realizará la “Noche urbana”, y el encargado de abrirla será el cantante argentino “Duki”.

Es por ello, que el trasandino visitó el programa “Viva Viña”, de Mega, donde habló sobre distintos temas, pero algo que llamó particularmente la atención fue un regalo de su novia, la también cantante, Emilia Mernes.

Así es el amuleto que Emilia Mernes le regaló a Duki previo a su presentación en la Quinta Vergara

Aunque dijo no tener muchas cábalas, el argentino expresó que “creo mucho en la energía en general. Sí tengo uno que otro amuleto que me llevo a todos lados. Ahora tengo dos regalos que me hizo mi novia“, aseguró.

Asimismo expuso que: “Uno es una cadena con una foto con mi perrita y el otro es una foto con mi abuela, que en paz descanse, le mando un beso enorme”, agregó.

“Esos dos objetos los llevo a todos lados, un amuleto en mi bolsito para que me dé buena suerte”, concluyó.