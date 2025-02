Durante este viernes, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, abordó en ADN Hoy el reciente acuerdo con Anglo American y las perspectivas de la empresa estatal en la explotación del cobre. Además, se refirió a la investigación anunciada por Donald Trump sobre las importaciones del metal y entregó proyecciones para la industria en 2025.

Sobre la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, que busca evaluar el impacto del cobre en la seguridad nacional, Pacheco señaló que “en esa reunión, lo que yo creo que se acordó es que estamos en presencia de una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos para investigar lo que está pasando con el cobre. Y Chile, yo creo, tiene que tomar esto con mucha tranquilidad”.

“Codelco lo está tomando con mucha tranquilidad, porque Chile es un socio muy importante de Estados Unidos en materia de cobre. Estados Unidos consume dos millones de toneladas y produce solamente un millón. El otro millón tiene que importarlo, y lo importa de manera significativa desde Chile. Por lo tanto, tenemos una relación de larga data con Estados Unidos, y Codelco tiene una relación de larga data con clientes que compran nuestro cobre para transformarlo en tubos, cables y otros productos”.

Además, descartó la existencia de irregularidades en el comercio bilateral: “La verdad es que, en esta materia, hay que tener tranquilidad, porque aquí no hay ningún dumping. Nosotros tenemos una balanza comercial con Estados Unidos en la que, efectivamente, importamos mucho desde Estados Unidos y exportamos significativamente menos. Aquí no hay una situación como en otros países donde hay un déficit comercial. Lo que trato de transmitir es que esta investigación no va a terminar con ninguna situación irregular que haya que sancionar o por la que haya que tomar medidas en el caso de Chile”.

Proyección para 2025

En cuanto a las expectativas de producción, Pacheco destacó que la empresa ya comenzó a revertir la caída registrada en los últimos años: “Los años 2022 y 2023 fueron muy difíciles para Codelco. Fueron dos años en los que perdimos casi 300.000 toneladas de producción. Para una empresa que produce un millón y medio de toneladas, 300.000 toneladas menos es un número muy duro, muy difícil de absorber y enfrentar”.

“Hemos tomado todas las medidas para afrontar esta caída de producción. Ya en 2024 la producción de Codelco dejó de caer. Nos mantuvimos en un nivel ligeramente superior al de 2023, y para este 2025 tenemos una producción proyectada y programada superior a la de 2024. De manera que Codelco ya está en una tendencia de recuperación de su producción. Queremos llegar en 2030 a 1.700.000 toneladas y estamos tomando todas las medidas para ello. Hasta ahora nos ha ido bien; llevamos ya varios meses en los que la producción ha sido superior a la del año anterior”, explicó.

Acuerdo con Anglo American

Respecto del memorándum de entendimiento entre Codelco y Anglo American, Pacheco explicó que se trata de un proyecto de largo plazo con impacto hasta 2051. “Este acuerdo es un acuerdo histórico, un acuerdo inédito”, afirmó.

“Vengo llegando de Estados Unidos, donde estuve el lunes y martes de esta semana en una conferencia minera anual organizada por el Banco Monreal. Allí había más de 2.000 analistas, financistas e inversionistas. Estaban todos los presidentes de las mineras más grandes del mundo. Yo tuve también casi tres horas de presentación. Esto es inédito porque estos son dos yacimientos que están contiguos, están casi adheridos uno al otro; son vecinos, pero ya completos”, destacó.

Además, señaló que este modelo de colaboración es innovador dentro de la industria minera: “Ayer, cuando veíamos en el directorio de gobierno que se realizó en Andina, efectivamente, estos dos yacimientos tenemos que trabajarlos como uno solo en términos del plan minero. Cada una de las empresas va a mantener la propiedad de su pertenencia: los trabajadores de Andina van a seguir siendo de Andina y los de Los Bronces van a seguir siendo de Los Bronces. Pero tenemos que buscar un plan minero que nos permita aprovechar todas las sinergias que existen entre estos dos yacimientos”.

“La verdad es que esto nos va a permitir aumentar la producción en 120.000 toneladas al año y va a generar un valor para Chile, para Codelco y para Anglo American de 5.000 millones de dólares. Aquí la gracia de lo que hemos hecho es que estamos enfrentando este desafío con cooperación y colaboración. Esto es inédito para la minería mundial, que en general no tiene experiencias muy importantes de colaboración y cooperación entre distintas empresas”.