Presidente Boric llega hasta Uruguay para el cambio de mando: “Nos hemos reunido, hemos tenido muy buen trabajo”

El mandatario Gabriel Boric participará este sábado en el cambio de mando presidencial en Uruguay, donde Yamandú Orsi asumirá como nuevo jefe de Estado de la República Oriental.

El presidente chileno manifestó ,sobre su par uruguayo, luego de aterrizar, que “nos hemos reunido, hemos tenido muy buen trabajo, sino también en esta iniciativa que estamos levantando en conjunto con Pedro Sánchez, con Lula, de líderes progresistas para repensar de alguna manera la democracia, qué es lo que como sector tenemos que hacer en el mundo, porque los problemas hoy día son globales y no solamente dentro de un Estado”.

Sobre la cercanía política con el mandatario perteneciente al Frente Amplio de Uruguay, el jefe de Estado chileno señaló: “He tenido la oportunidad de conversar con varios de sus liderazgos, pero yo represento todo Chile y yo me relaciono constitucionalmente con Uruguay y en ese sentido quien sea el presidente del Frente Amplio, el Partido Nacional, del Partido Colorado corresponde una relación de respeto como la hemos tenido con el presidente de La Calle y como no me cabe ninguna duda la vamos a tener con Orsi”.

Gabriel Boric no tiene actividades programadas para este viernes; sin embargo, este sábado comenzará su agenda a las 10.00 AM, con una reunión bilateral con el pesidente de la República de Paraguay, Santiago Peña.

Más tarde, a las 11.00 AM, sostendrá una reunión del mismo carácter con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Luego cerá parte de la ceremonia de Cambio de mando.