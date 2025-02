Presidente Boric llama a evitar el “síndrome del pato cojo” en un nuevo consejo de gabinete: “Este año tiene que ser de consolidación”

Previo a iniciar el primer consejo de gabinete del presente año en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric pidió a sus ministros trabajar hasta el “último día” para evitar el “síndrome del pato cojo”.

Recordar que este concepto es utilizado para referirse a aquellos gobiernos que empiezan a perder su autoridad al final de su administración, debido a que el foco se centra en la elección del sucesor a La Moneda.

“Este año es el último año, pero cuando se dice el último año, pareciera como que quedara poco. Es el 25% del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de pato cojo (...) no se tienen que escuchar ”, dijo el Mandatario.

“Acá todos trabajando al máximo porque este año tiene que ser de consolidación”, añadió. En esa línea, sostuvo que “el primer objetivo es consolidar la estabilidad económica y la Seguridad Pública”.