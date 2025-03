Festival de Viña 2025: este es el desconocido pasado como deportista olímpico de Eladio Carrión

Durante esta jornada festivalera, se presentará ante el público de la Quinta Vergara el cantante urbano Eladio Carrión.

Carrión es un rapero y compositor estadounidense de ascendencia puertorriqueña. Su versatilidad en géneros como el trap latino, el reguetón y el hip-hop lo ha posicionado como uno de los artistas más destacados de la escena urbana actual.

Si bien en nuestro país es conocido por sus canciones, lo cierto es que el artista tuvo un pasado como deportista.

Este es el desconocido pasado como deportista olímpico de Eladio Carrión

Desde joven, el cantante mostró un gran interés por el deporte, destacando en la natación, llegando a competir a nivel profesional, representando a Puerto Rico en competencias internacionales.

En una entrevista con el streamer español Ibai Llanos, Carrión exploró más sobre esta faceta: “Era bastante bueno y la rompí un ratito, hasta que me aburrí”, inició.

En la misma instancia expuso que incluso llegó a clasificar para los Juegos Olímpicos, pero se retiró antes.

“En la natación es difícil ganar ingreso si no eres Michael Phelps o algo así (...) la natación no paga mucho, no es un deporte como el baloncesto, el fútbol”, complementó en dicha instancia.

Su incursión en la música a nivel profesional comenzó en 2015, luego de ganar popularidad en las redes sociales con sus parodias de otros artistas urbanos.