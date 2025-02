Durante la semana pasada, el Team Para Chile de tenis en silla de ruedas femenino disputó la clasificación al Mundial de la especialidad, en Turquía.

Sin embargo, lamentablemente para sus pretensiones, el plantel compuesto por Macarena Cabrillana, Gloria Llamín y Sofía Fuentes perdió ante Brasil en la final continental por 2-1, cayendo en el dobles.

Dicha situación terminó por provocar la molestia de parte de la mejor raqueta nacional, Macarena Cabrillana, que expresó en redes sociales su incomodidad en torno a la falta de opciones para el tenis paralímpico femenino, tal como explicó en diálogo con ADN TOP KIA, enfatizando que va más allá del respaldo financiero que ella sí ha recibido a lo largo de su carrera.

“Hay cierto punto, cuando compites por equipos, donde no todos tienen la misma suerte de contar con auspiciadores y ahí pueden tener muchas ganas, ser súper talentosos, pero no hay ni siquiera una base para apoyar a los chicos que están empezando. En regiones no hay absolutamente nada, se hace difícil para ellos llegar a un buen nivel y cuando toca jugarse una clasificación a un mundial no pueden hacer más porque no tienen un desarrollo importante, como tenemos nosotros en Santiago”, expresó, frustrada por no lograr objetivos a nivel colectivo.

“Llevo 10 años donde no puedo pelear algo por equipos No logramos ese nivel. Para qué decir en Mundiales. Llevo dos Juegos Olímpicos sin poder siquiera jugar dobles porque no tengo una compañera que esté a nivel. No todos tienen la capacidad, por más que tengan las ganas o el talento, no se les dan las oportunidades. Los chicos se terminan aburriendo y se terminan yendo a otros deportes (...) Siento que ya no me quedan 10 años de carrera como para seguir esperando”, recalcó Macarena Cabrillana, evidenciando también las diferencias a nivel femenino, considerando que, a nivel paralímpico, el plantel masculino es más parejo considerando lo hecho por Francisco Cayulef, Diego Pérez, Alexander Cataldo y Brayan Tapia.

“Es la tónica de siempre. En el deporte paralímpico hay menos mujeres, en el tenis en silla hay más hombres también. Se sigue segregando como en general en el deporte”, reconoció.

Macarena Cabrillana y el trabajo por el futuro del tenis paralímpico

En la charla con ADN TOP KIA, la mejor tenista paralímpica del país y actual 14 del ranking ITF, apuntó a los cambios que se han ido haciendo, pero que falta aún.

“El tenis en silla de ruedas pasó a ser parte de la Federación de Tenis de Chile. Veo que este nuevo proceso está bien encaminado, hay ganas de que esto crezca, pero los esfuerzos no deben ser solo de la Federación. IND tiene mucho que ver, inyectar más recursos en formación y desarrollo. Las municipalidades, los clubes para integrar a los chicos con discapacidad. No es necesario hacer exclusivamente un taller de tenis en silla de ruedas, sino integrar y que tengan dónde entrenar”, recalcó, evidenciando la falta de chances hoy por hoy para la formación de tenistas paralímpicos.

“Hay una gran responsabilidad del Ministerio del Deporte y el IND. Con mi carrera no hay problema, pero hay que hacer cambios para impulsar el crecimiento del tenis en silla de ruedas. A diferencia del tenis convencional, para la formación de jugadores no hay apoyo ni escuelas. Antes estaba la escuela de la Teletón, ahora ni siquiera está eso. A veces no es tanta plata, sino gestión, voluntad política, prestarle atención a un deporte que es importante en Chile, fuimos uno de los pioneros en el paralimpismo. Falta un proyecto país”, cerró Macarena Cabrillana, esperando mejores resultados a futuro.