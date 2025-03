“No entregues nada”: seguidores de Emilia Dides reaccionan ante decisión por reinado de Viña

Esta tarde, la Miss Chile, Emilia Dides, compartió una conversación con sus seguidores a través de las redes sociales.

Fue en un live de Instagram donde la cantante expuso diversas situaciones incómodas, las que se han desarrollado durante los últimos días tras ganar el reinado del festival.

Desde el primer momento, la representante de Chile en el Miss Universo mostró su disposición a compartir la corona con la candidata de Canal 13, pero al parecer no fue suficiente para el equipo de Larraguibel, ya que enviaron un mensaje a la Miss Chile preguntándole si iba a entregar la corona, así lo evidenció Dides.

Seguidores de Emilia Dides reaccionan ante decisión por reinado de Viña

Tras ello, las reacciones de los fanáticos de la cantante no tardaron en llegar, coincidiendo en que no debería ceder su corona, otorgando a la jurado de Viña un apoyo ante la situación.

“Emi querida, tú misma te respondiste en el live, no quieres ir a ese programa. No te respondieron directamente y eso te dolió, no te valoraron, no te han tratado bien (...) no les des en el gusto“, expresó Daniela Nicolás.

“Tu corazón es tu mejor corona y eso no se gana ni se hace campaña para ganarlo. Simplemente se tiene y tú tienes el más lindo y noble”, comentó otra seguidora.

“No entregues nada”; y “EMILIA DE TODO CORAZÓN, NO DEBES ENTREGAR TU CORONA, NO LO HAGAS NO SE LO MERECEN”, son solo algunos de las recomendaciones de los usuarios de la web.

Emilia Dides no necesita corona para ser Reina. Una Reina nace, no se hace y Emilia, nació Reina. — @Tec (@TecServicePC) February 28, 2025