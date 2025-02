Uno de los partidos atractivos por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2025 será la visita de la U de Chile a Cobresal, para lo cual Los Tenores charlaron con uno de los jugadores del cuadro minero, Christian Moreno.

“La U es un equipo grande, consolidado, con grandes nombres, asi que uno está ansioso por el partido”, reconoció, apuntando a un nombre en particular de la ofensiva azul: Leandro Fernández.

“Tengo que irle al cuello (risas). He compartido con Braian y con Uvita. Sé cómo son, le pegan con las dos piernas, son locos, van a todas, no se achican. Sé a lo que me voy a enfrentar. Va a estar lindo. La U tiene el nombre, es grande”, remarcó el defensa de 28 años, que reconoció los ajustes tácticos que han hecho.

“La idea es buscar más en el ataque, nos ha faltado gol en estos partidos. Busca que respaldemos más a los punteros y los laterales lleguen con opción de gol”, dijo el argentino.

Christian Moreno y la situación de Cobresal

En la charla con Los Tenores, uno de los refuerzos del cuadro albinaranja reconoció el impacto que fue para él vivir en El Salvador.

“Los primeros 15 días, que hicimos pretemporada, fue chocante: la altura, la ciudad, mucho ahogo, pero uno se va adaptando, lo tomo como una rutina. Cuando vienen los equipos, en el segundo tiempo sienten el clima pesado, es duro para los rivales”, comentó, planteando la base del trabajo que ha hecho Gustavo Huerta.

“El plantel que armó no es con grandes jugadores, con 40, 50 jugadores, trató de buscar lo mejor que él vio. El profe no es ningún boludo y sabe lo que quiere, que los rivales sienta la altura, que es nuestra ventaja”, planteó quien hizo sus divisiones inferiores en Boca Juniors, por lo que no quedó ajeno a la realidad que vive el xeneize, eliminado ya en Copa Libertadores.

“El Mundo Boca te consume: o te tira al piso o te lleva a las nubes. Hay que saber manejarlo. Ni antes eran los mejores ni los peores. Carlos Palacios me parece un buen jugador, pero falta que se adapte al fútbol argentino, que te comen. Acá en Chile no hay tanto ese fútbol de roce, te dan un tiempo más”, cerró Christian Moreno en Los Tenores.