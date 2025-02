Jorge Almirón se molesta con la nueva lesión de Arturo Vidal: “Es un retroceso, justo lo que no quería”

En la previa del partido entre Colo Colo y Huachipato de este por la fecha 3 de la Liga de Primera, el DT de los albos, Jorge Almirón, habló en conferencia de prensa, y anticipó lo que será el duelo de este domingo 2 de marzo al medio día.

“Es especial porque nosotros venimos de perder. Duele la derrota, porque jugamos el lunes y llenamos el estadio. Ahora vamos a una cancha difícil, donde tengo buenos recuerdos, allí ganamos en un momento importante del torneo pasado, con todo el morbo que tenía, de quien era el dueño de los clubes, que yo estaba expulsado, y todo lo que vino después, se usó para minimizar nuestra campaña”, comenzó diciendo el argentino, sin dejar pasar toda la polémica que llevó a las denuncias por su eventual desacato cuando estaba suspendido de dirigir el último choque entre ambos.

Sobre Jaime García y su Huachipato, Jorge Almirón comentó que “viene de sacar buenos resultado, hizo goles, no les hicieron a ellos, eso genera confianza en cualquier equipo, está haciendo un buen trabajo. Esto recién empieza, pero siempre es importante arrancar con la confianza para todo el año”.

También fue consultado por la baja de rendimiento de Brayan Cortés, y su puesto en La Roja. “El arquero de la selección chilena no sé, yo digo que tiene la calidad para serlo. Como todo jugador hay altibajos, yo eso lo entiendo. La confianza se la van ganando en los entrenamientos, y las pruebas son los partidos. Tengo dos buenos arqueros, van a tener el respaldo mío siempre que les toque jugar”, remarcó Jorge Almirón.

“Después de salir campeón uno se marea, a veces no sabes de que hacer con ese título, te das unas ciertas pausas que, cuando por ejemplo, peleas el descenso, no tienes. Tenemos que ponernos de pie y volver a ser el equipo humilde que fuimos”, dijo acerca del bajo nivel que han mostrado en el inicio de la temporada 2025.

El entrenador también detalló la situación de Arturo Vida y su lesión. “Venía con cierta duda, quiso jugar, para mi era importante que estuviera en el equipo, pero no estaba al 100%. Es un retroceso, justo lo que no quería, está entrenando de manera diferenciada, todavía no sabemos cuando va a estar, pero conociéndolo va a querer estar lo antes posible”.

“El hincha del fútbol va por la camiseta, 42.000 personas llegaron el lunes, y no veníamos de hacer 6 goles, vienen por los colores. El precio de las entradas es carísimo, sobre todo que la gente de Colo Colo es fanática, pero es del pueblo”, expresó sobre los polémicos precios de las entradas para el partido del domingo.

Jorge Almirón, finalizó respondiendo sobre si necesita más variantes de ataque en el plantel. “Lo que pasa es en el torneo es que el banco de suplente es de corto, y el arquero y con el sub 21, ya te quitan puestos, después hay que acomodar bien los suplentes. No creo que faltara algún delantero más, siempre hablo de nombres, dependiendo del nombre, yo te diría sí o no”, concluyó en el Monumental.