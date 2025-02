La Universidad Católica al fin consiguió estadios para disputar sus próximos dos partidos, ante Deportes Iquique por Campeonato Nacional, y ante Palestino en la fase previa de la Copa Sudamericana. Acerca de estos desafíos, el DT cruzado, Tiago Nunes, habló en conferencia de prensa.

Primero, comenzó respondiendo sobre los rumores que vinculan a Adriel, portero Gremio, a la UC. “Sí, es un nombre que hemos evaluado, y entramos en contacto, pero la negociación está a cargo de “Tati”, en estos momentos no tengo ninguna confirmación. Es un muy buen arquero, un arquero seguro, con muy buen juego con los pies”.

Luego, comentó toda la situación vivida para conseguir recintos para hacer de locales, donde expresó que: “me quedo conforme porque el estadio en Coquimbo estaba muy bueno el pasto, el de La Florida ya lo conocemos, dentro de los estadios que habían con disponibilidad era una de las mejores opciones que habían. La cancha no es el principal desafío, sino que nuestros rivales”.

“Cuando llegué a Católica estaba consciente de que esto iba a pasar. Hay una diferencia de jugar de local, y la localía, podemos jugar de local en cualquier parte, pero sentirnos conformes, solo cuando llegue nuestro estadio”, comentó Nunes, a la espera del Claro Arena.

“Yo sabía de esto, entonces no hay nada que reclamar, simplemente entender el contexto, y con la experiencia que tengo, creo que soy la persona correcta para este momento del club, sé como lidiar con este tipo de situaciones. Estoy acá para proteger a mis jugadores y al club, no exponer a nadie, y absorber la crítica cuando es necesario”, continuó.

También, aprovechó de analizar a su rival de este sábado en el Francisco Sánchez Rumoroso. “Felicitar a toda la gente de Iquique por la clasificación ante Santa Fe. Vi los partidos, también en el Campeona Nacional, donde cuidó jugadores, ese es un precio que se paga cuando estás en dos competencias. Es un equipo competitivo, muy bien entrenado”.

Además, finalizó analizando su situación con el minutaje Sub 21, sobre el cual dijo: “no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad para quienes van a jugar. Nombraste dos jugadores que están haciendo las cosas muy bien, Corral de menos a más cada día. A mi me gusta darle oportunidades a los jugadores, obviamente lo tienen que merecer en el día a día. Estamos bien cubiertos en ese sentido, sea con Corral, Rossel, o otro jugador que pueda venir”.