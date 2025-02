El Festival de Viña 2025 vivió un inédito momento durante el tradicional piscinazo, cuando Emilia Dides, elegida como la nueva reina del certamen, anunció su decisión de compartir la corona con Faloon Larraguibel.

La noticia, que sorprendió a muchos, fue explicada por la propia Miss Universo Chile posterior al piscinazo.

“Nació desde la soledad, desde lo que yo he vivido, cómo he aprendido como mujer”, dijo Dides, visiblemente emocionada y entre risas por el frío tras sumergirse en la piscina. “

“Creo que es superimportante, además del frío que tengo, que yo no quiero avalar ni quiero seguir alimentando algo que no existe, una rivalidad entre mujeres. Las mujeres somos poderosas”, sumó.

“La admiro”

Dides también destacó la fortaleza de Faloon, quien hasta el momento no había respondido a sus mensajes. “No es solo poderosa, es mamá, es guerrera, ha pasado por cosas increíblemente fuertes en su vida y aun así siempre se mantiene fuerte. O sea, yo la admiro”.

Cuando se le consultó si Larraguibel estaba al tanto de la decisión, Emilia confesó que intentó comunicarse con ella antes del evento. “Le hablé, no me contestó, me imagino que está full, pero le dije que viniera hoy porque esto estaba en mis planes”.

Pese a la ausencia de la ex Yingo, la miss confirmó que el gesto se mantenía: “La segunda me gustaría ponérsela a Falo”, refiriéndose a la corona.

El gesto de la cantante fue ampliamente aplaudido por el público y la organización del evento, que confirmó que por primera vez en la historia de Viña se instauraría un “virreinato”, otorgando oficialmente una corona a ambas.