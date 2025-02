Es su primera vez juntos: Rodrigo Sepúlveda se prepara para animar junto a Karen Doggenweiler el Festival de Viña 2025

En el Festival de Viña del Mar 2025, esta noche, Rodrigo Sepúlveda, conocido como Sepu, será el encargado de compartir escenario con Karen Doggenweiler en la presentación de las competencias folclórica e internacional.

Este será el primer gran desafío televisivo en dupla para ambos, quienes, a partir del lunes 10 de marzo, también compartirán la conducción del matinal Mucho Gusto en Megamedia.

A pesar de formar parte del mismo canal por más de dos años, nunca han trabajado juntos en pantalla de manera sostenida.

Al respecto, el periodista expresó: “Donde yo hiciera dupla o trabajara con Karen sería fácil. Lo que yo haga con ella es sencillo, porque si bien nosotros no hemos trabajado nunca juntos, es como si hubiésemos trabajado toda la vida juntos”.

Además, destacó la relación que tienen ambos: “Yo creo que este lazo que tenemos viene del afecto, del cariño, de algo muy genuino, donde no hay competencias ni egos, donde yo siento que ella siempre ha querido que yo me luzca y siempre yo he pedido lo mismo para ella”.

“Entonces, es muy extraño lo que nos pasa, no hemos estado juntos en un estudio, solo un par de veces y cosas puntuales, pero la generosidad brota entre los dos”, añadió.

El exconductor de Meganoticias estará a plena disposición de Karen

En cuanto a su rol en la Quinta Vergara, Sepu adelantó que estará dispuesto a seguir el ritmo de su compañera. “Yo voy con ojos cerrados a lo que Karen necesite, lo que ella quiera hacer, yo lo voy a hacer porque confío mucho en ella y sé que al revés también. Entonces es como todo muy fácil para mí”, enfatizó.

“Yo voy confiado en lo que la maestra diga. Yo me entrego, porque si necesita que yo juegue de arquero, lo voy a hacer; de goleador, lo voy a hacer; de 10, lo voy a hacer”, adicionó.

El comunicador también insistió en que “voy a jugar en la cancha que ella necesite que yo juegue. Yo me voy a adecuar a ella, porque para mí Karen Doggenweiler es la reina del festival. Yo soy un aditivo, un personaje que va a estar un rato y a la que hay que aplaudir y ovacionar es a ella”.

Karen Doggenweiler: “Un honor compartir el escenario con él”

Por su parte, Karen Doggenweiler elogió a su futuro compañero en Viña y en el matinal de Mega. “Este hombre es maravilloso, talentoso. Para mí es un honor subir al mejor escenario posible con él. Un hombre bueno, un hombre comprometido”, afirmó.

“Y él lo dijo muy bien, nos queremos mucho, pero además queremos mucho a Mega, entonces queremos que todo salga muy bien”, agregó.

Finalmente, la comunicadora comparó su conexión con Sepúlveda con una icónica canción de un conocido cantante guatemalteco. “Yo soy un poco como Arjona con él, lo conozco desde el pelo hasta la punta de los pies”, sostuvo.

“Por lo que si bien no nos ha tocado estar tanto tiempo en pantalla, es clave que nos conozcamos y seamos respetuosos del trabajo del otro”, prosiguió.

“Yo siento mucha admiración intelectual y humana por él, así que con todos esos elementos solo puede pasar algo muy lindo en el escenario”, concluyó.