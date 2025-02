“Cualquier estilo”: Brandon Boyd, vocalista de Incubus, desata furor en redes con su polera de Snoopy en Viña 2025

La esperada presentación de Incubus en la cuarta noche del Festival de Viña 2025 no solo dejó una dosis de nostalgia y rock alternativo en la Quinta Vergara, sino que también encendió las redes sociales por un inesperado detalle: la polera de Snoopy (Joe Cool) que lució Brandon Boyd sobre el escenario.

Durante el show de la banda californiana, los usuarios de X (antes Twitter) no tardaron en reaccionar al particular look del vocalista, destacando con humor y emoción su elección de vestuario.

BRANDON ESTÁ CON UNA POLERA DE SNOOPY !!!!! 🤎🤎🤎 — estacionaria (@barandota) February 28, 2025

“El Brandon tomó dos buenas decisiones: cortarse el pelo y ponerse una polera de Snoopy para el show de Viña”, comentó un usuario.

27 DE FEBRERO DE 2025 / VIÑA DEL MAR Presentación de Incubus durante la Cuarta Noche del 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Las publicaciones no pararon: “Está usando una polera de Snoopy. Cualquier estilo”, “suma puntos por la polera de Snoopy que está usando” y “tiene una polera de Snoopy. Somos almas gemelas”, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la plataforma, evidenciando la fascinación del público con el outfit del cantante.

esta usando una polera d snoopy cualquier estilo — shobbio (@shobbio) February 28, 2025

El cantante, quien en otras épocas era conocido por presentarse sin camiseta en los conciertos de Incubus, sorprendió con su look más relajado en Viña 2025.

Esto generó reacciones nostálgicas entre los seguidores de la banda: “En mis tiempos, Brandon Boyd cantaba sin polera”, escribió un fan, rememorando la imagen clásica del artista.

Revisa los comentarios acá:

el vocalista de incubus dando su concierto en el festival de viña con una polera de snoopy oh this DIVA pic.twitter.com/PQk8DvlTgI — javi ꩜⋆🧸 (@javiscera) February 28, 2025

Y acabo de cachar que Brandon anda con una polera de Snoopy fjdjdjd — Karlos カルロス 🥁 (@kerrrlos) February 28, 2025

tiene una polera de Snoopy. somos

almas gemelas 😍 — danisobel (@dnisobel) February 28, 2025

la polera de snoopy jaja #Vina2025 — ray (@stinstemptation) February 28, 2025

El Brandon tomó 2 buenas desiciones:



- cortarse el pelo

- ponerse una polera de snoopy para el show de viña — subdark (@subdark) February 28, 2025

te amo brandon boyd con polera de snoopy #PartyChilensisFtViña2025 — eleo !! 💌🕸 (@draftsleo) February 28, 2025