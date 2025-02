¿Qué significa Incubus? El origen del nombre de la banda estadounidense que llega al Festival de Viña 2025

Este jueves 27 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2025 tendrá como eje central el rock anglo, con la esperada presentación de los estadounidenses Incubus y los británicos The Cult, nombres confirmados a finales del año pasado.

Ambas bandas compartirán escenario con el humorista Juan Pablo López, en una noche que amplía el espectro de artistas poco habituales en los espectáculos de la Quinta Vergara.

Así, los encargados de abrir la jornada en la Ciudad Jardín serán los californianos, marcando su debut en el festival, cuya transmisión actualmente está a cargo de Mega.

En ese sentido, algunas de las canciones que podrían sonar en el Festival Latino más importante son Drive, Wish You Were Here, Pardon Me, Dig y Love Hurts, que, además, conforman el top cinco de las más escuchadas, según datos actualizados de YouTube Charts.

Festival de Viña del Mar 2025: ¿Qué significa el nombre Incubus?

El origen y significado del nombre ha sido explicado en varias ocasiones, entre ellas por los integrantes Brandon Boyd y Mike Einziger en una entrevista antigua.

“Es una palabra que suena tonta”, bromeó Einziger. “Teníamos 15 años y debíamos pensar en un nombre rápidamente porque íbamos a tocar en una fiesta en el patio trasero de alguien”, recordó Boyd.

De hecho, este último postulaba la idea de bautizarse como “Spiral staircase”, aludiendo una corriente más “hippie” propia de la juventud.

Einziger habría encontrado la palabra “Incubus” en un libro, y todos estuvieron de acuerdo en elegirla debido a la urgencia.

“Estoy bastante seguro, recuerdo que solo decía: ‘un espíritu que seduce a las mujeres mientras duermen’, aclaró sobre el verdadero significado. “Así que supuse que, ya sabes, parecía bastante inofensivo”, añadió.