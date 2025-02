En el inicio de temporada de la U de Chile, ha destacado el hecho que, en la zaga, se ha ido ganando un espacio Ignacio Tapia.

El central de 26 años ha jugado en los cinco encuentros oficiales del elenco azul, siendo titular en cuatro de ellos, lo que le ha permitido revertir meses de suplencia en el club.

“Feliz por aportar, estar en el equipo. Uno siempre trabaja para ser titular y cuando toca, hacerlo bien. Feliz por eso y ayudar al equipo en este buen comienzo del torneo”, dijo en conferencia de prensa, valorando su actualidad en el club.

“He crecido bastante desde que llegué. En lo personal, me propuse jugar lo más posible. Me he sentido bien, se ve, me siento con confianza. Es seguir trabajando para seguir siendo titular u opción”, comentó Ignacio Tapia, destacando que, más allá de haber sido suplente, no quiso cambiar de equipo.

“Uno siempre tiene opciones de salir, pero mi prioridad fue la U. Quería quedarme para jugar, ser opción, más con Copa Libertadores y todos los torneos que hay que disputar. Jugar acá es una meta grande”, recalcó.

Los consejos de Ignacio Tapia

Dada la resiliencia que ha mostrado en la U de Chile, le entregó un particular consejo a aquellos jugadores que todavía no pueden ganarse un lugar en el elenco titular.

“Se vienen varios partidos, creo a todos les puede tocar. Es tener paciencia, seguir trabajando, siempre concentrado en las metas personales y grupales. Que nunca paren de trabajar y cuidarse, en especial Lucas (Assadi), que es un gran jugador y que es importante para nosotros”, planteó, ya proyectando la visita que harán el domingo a Cobresal.

“Es un rival difícil, se hace fuerte en casa, pero preparamos la semana para ganar donde sea, en la cancha que sea y contra el equipo que sea. Esperamos seguir con el arco en cero y ganar el fin de semana”, dijo, valorando la reanudación de la pelea por un puesto con Matías Zaldivia, que cumplió sus dos fechas de suspensión en la Liga de Primera.

“Es un gran jugador, nos aporta jerarquía, experiencia. Que vuelva para ser convocado es muy importante para el equipo, es una competencia sana la que tenemos todos por ser titular”, dijo, destacando el hecho de pasar de ser alternativa a una opción concreta para defender a la U en cancha.

“No sé si es revancha, pero sí fruto del trabajo que he hecho, en silencio, y aporta para el grupo. Estoy feliz por eso (...) Hice cambios en algunas cosas que me costaron el año pasado para jugar. Ahí el profe verá, la camiseta uno se la gana entrenamiento a entrenamiento”, cerró Ignacio Tapia.