Durante toda esta semana se llevará a cabo el Chile Open 2025 en los campos de tenis de San Carlos de Apoquindo. En el marco de esta competencia, Adidas invitó a varios de sus deportistas patrocinados a pasar una tarde en el Sunset Louge de recinto deportivo.

En ese contexto, ADN Deportes tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con Yasmani Acosta, atleta que consiguió medalla de plata olímpica en la lucha grecorromana en París 2024, y comentó como afronta los próximos desafíos de su carrera.

“Por el momento, estoy en unas ”casi" vacaciones, pero, ya estoy retomando los entrenamientos, este año solo tengo un evento competitivo, que van a ser los Juegos Bolivarianos. Entonces, solo viajaría fuera del país para entrenar, prepararme bien, y llegar en buena forma física para el próximo año”, comenzó diciendo el chileno-cubano.

Acerca de los puntos a mejorar para seguir creciendo en su disciplina, señaló que “quiero estar, físicamente, mucho mejor que antes. Mucho más fuerte, más ágil, más preparado, así que quiero bajar de peso poco a poco, no como lo hacía antes, ya que lo hacía muy bruscamente, y perdía grasa, pero también mucha masa muscular”.

“Quiero llegar con un mejor físico, una mejor forma, y una mejor táctica también, porque ya todos me conocen, sé que de esa forma en que gane en los Juegos Olímpicos, ese 1 a 1. Me vi prácticamente obligado a ganar así, porque estaba en déficit”, continuó planteando Yasmani Acosta sobre sus objetivos.

En esa misma línea, comentó algunos aspectos en lo que se enfocará pensando en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “No puedo estar aferrado solamente a esa estrategia, tengo que tener un punto B, porque en un combate no siempre suceden las cosas como uno quiere, entonces tengo que ser mucho más agresivo, tener la resistencia para resistir todo el combate, y poder remontar, porque no siempre voy a partir ganando. Eso se consigue trabajando”.

Además, detalló uno de los motivos que lo llevaron a no conseguir el oro en Tokio 2020 y París 2024. “Yo me fui del país unos 3 meses antes de los Juegos Olímpicos, pero mis rivales entrenan el año entero, entonces es muy difícil hacer el trabajo que hacen ellos en 10 meses, hacerlo yo en 3, más encima, ellos están en Europa, donde más torneos hay, y donde más compiten. Esa ventaja no quiero dárselas ahora, quiero estar preparado para ir seguro a por una medalla olímpica, y que no sea factor de suerte”, remarcó Yasmani Acosta.

Por último, el luchador nacional finalizó expresando que “un atleta siempre tiene que estar con su mente positiva, y con las expectativas en lo más alto. Yo en Tokio quedé un poco ”picado“, porque quedé muy cerca de la medalla (de oro), y yo siempre uso eso como estrategia, decir las cosas públicamente para verme obligado a cumplir con lo que dije”.