Incendio afectó al menos nueve casas en Lo Espejo: bomberos enfrentó falta de grifos

Santiago de Chile

Un incendio estructural registrado la tarde de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, región Metropolitana, afectó al menos nueve viviendas y obligó a declarar una cuarta alarma de incendio.

El siniestro se originó en el sector de Samuel Lillo con Pedro Prado, en la Villa Nueva, donde Bomberos enfrentó dificultades iniciales para contener las llamas debido a la falta de grifos en la zona.

Pasadas las 19:30 horas y según 24H, Bomberos informó que la emergencia estaba controlada en un 60% y que se había logrado superar el problema de abastecimiento de agua.

Sin embargo, un número aún no determinado de viviendas quedó completamente destruido por el fuego. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Las causas del incendio aún no han sido establecidas y serán materia de investigación.

Esta emergencia se produjo poco después de otro incendio en Cerro Navia , que dejó entre cuatro y seis viviendas con daños de consideración.