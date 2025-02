Incendio afecta sede de la Universidad Andrés Bello en Providencia: 10 compañías de bomberos combatieron las llamas

Santiago de Chile

Un incendio estructural afectó la sede de la Universidad Andrés Bello (UNAB) en la comuna de Providencia , región Metropolitana.

El siniestro, que se habría originado en el entretecho del edificio, obligó a Bomberos de Santiago a despachar 10 compañías para controlar la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó a través de su cuenta de X que: “El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) responde con 10 compañías ante incendio que afecta a universidad en Antonio Varas y Valenzuela Castillo, en la comuna de Providencia".

Afortunadamente, no hubo víctimas, ya que el edificio no estaba ocupado por estudiantes ni personal en el momento del incendio. No se registraron lesionados entre los civiles ni entre los bomberos que participaron en la operación.

A raíz de los trabajos de emergencia, las autoridades han solicitado precaución a quienes circulen por la zona. Además, se suspendió el tránsito en al menos una cuadra a la redonda de la sede universitaria mientras se resolvían las labores de extinción del fuego.

