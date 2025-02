Festival de Viña 2025: desclasifican decisión de “Morat” tras suspensión de la tercera jornada

El corte de energía que se produjo en el país durante la mayor parte del día de ayer trajo diversas consecuencias, entre ellas, la suspensión de la tercera jornada del Festival de Viña del Mar.

Al confirmarse la suspensión del evento, se tuvo que coordinar con los artistas una nueva jornada, la que finalmente se llevará a cabo la noche del sábado.

Respecto a esto, la banda colombiana había tomado una decisión, así lo expuso en el programa “Con Gusto a Viña” José Antonio Neme: “La humildad de ellos en contraste con otros. Ellos entendieron, se abrieron a modificar su agenda”, inició.

José Antonio Neme desclasifica decisión de “Morat” tras suspensión de la tercera jornada

Según recoge FMDOS, el periodista señaló que “Esto no es un festival como de un colegio, estamos hablando de artistas que están sobre agendados, que tienen que grabar cosas, que tienen presentaciones, compromisos”, agregó.

Asimismo, el animador evidenció una conversación de la banda, donde ellos expresaban que querían tocar gratis para sus fanáticos: “Bueno, podemos esperar hasta el sábado, no hay problema. Pero igual queremos tocar, así que a lo mejor, como hay tanta gente que no nos pudo ver hoy día en el festival, podríamos tocar afuera del hotel", dijeron.

“Podríamos ir a tocar a la playa, entonces. Para que la gente venga y nos escuche al menos en la calle”, continuaron.

Ante esto, el periodista añade que desde Mega y la producción les informaron que eso no podría ser posible, ya que el Gobierno había decretado estado de excepción: “Ellos no entendían mucho, no sabían los códigos constitucionales del país, pero yo escuché la buena onda de Morat”, concluyó.