George Harris abandona Chile tras fracasar en el Festival de Viña 2025 y realiza potente desahogo: “No es fome, es xenofobia”

Luego de su controversial presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, el humorista George Harris abandonó Chile y lo hizo saber a través de sus redes sociales.

Tras recibir pifias y abucheos en la Quinta Vergara, el comediante venezolano compartió una imagen desde un avión, indicando que partía del país.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una selfie acompañada de la palabra “Saliendo”, lo que no habría llamado mayor atención si no fuera por la canción que agregó en la historia.

El humorista escogió Váyanse todos a mamá, tema interpretado por José Luis Pardo, Los Amigos Invisibles y Rawayana, cuya letra ha sido interpretada por algunos como una indirecta.

Algunas de las frases de la canción dicen: “Desde los años 50’s, con la misma pendeja’, no soy derecha ni izquierda, váyanse todos a mamá, no hay nada que debatir, cuando todos la embarraron, me sorprende tu actitud, de retrógrado ofuscado”.

Harris insiste en que su fracaso no fue por falta de humor

Más tarde, el comediante utilizó X (antes Twitter) para expresar su opinión sobre lo ocurrido en el festival. “¡Muchachos no es FOME es BOICOT! No es FOME, es Xenofobia. Vamos a llamar las cosas por su nombre”, escribió en una de sus publicaciones.

En otro tuit, agregó: “Las cuentas que atacan en su mayoría son bots, qué casualidad que no tienen foto, ni nombre y menos seguidores. Pura paja de la izquierda. ¡Dan pena! NO ES FOME, es XENOFOBIA”.

Por último, George Harris anunció que “yo haré un live en estos próximos días para contar todo lo que pasó”.

“Aquí todo el mundo se ha expresado: la organización del Festival, los pifiadores de profesión, los medios chilenos (amarillismo puro y duro), las redes y mis coterráneos. Pero ahora me toca a mí. Les aviso cuando”, concluyó el humorista.

