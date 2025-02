Federico Coria recuerda un particular duelo con Alejandro Tabilo antes de enfrentarlo en el Chile Open 2025

Durante la jornada de este miércoles, Federico Coria (136°) eliminó del Chile Open al tenista nacional, Tomás Barrios (145°), de manera muy categórica en dos sets corridos con marcadores de 6-1 y 6-0.

En conferencia de prensa postpartido, el argentino abordó su paso a la segunda ronda del torneo santiaguino, donde enfrentará a otro chileno: Alejandro Tabilo.

“Soy alguien al que le cuesta darse méritos, pero hoy debería no ser tan boludo e irme a dormir orgulloso, porque ayer iba ganando 6-1 a alguien que me venció meses atrás. Cuando el partido se supendió anoche por el toque de queda, dije: no puedo tener tanta mala suerte'. Así que estoy orgulloso de haber mantenido la calma hoy", comentó acerca del duelo que se comenzó a jugar anoche y se reanudó esta tarde.

Sobre su próximo rival, Alejandro Tabilo, señaló: “Voy a disfrutar la victoria, y a la noche miraré el partido que tuve con él hace 2 años en Guayaquil“.

“En ese partido empecé ganándole 7-6, y normalmente en Guayaquil, con tanto calor, el que gana el primer set, el otro baja su nivel, porque es sofocante. Pero Tabilo lo remontó. Después de eso, él salió campeón en Brasilia y Auckland“, concluyó Federico Coria.