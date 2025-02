En la Gala del Festival de Viña del Mar, uno de los momentos más comentados fue cuando el integrante del jurado del certamen y destacado director de orquesta, Paolo Bortolameolli, pasó por la alfombra roja.

Y no por las razones esperadas, ya que se criticó mucho que los animadores del evento no lo mencionaran cuando apareció.

El viñamarino de 42 años, que además de sus estudios en Chile, egresó de una maestría en Música de la prestigiosa casa de estudios Yale School of Music, es director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos, además de que en Chile está cargo de la Filarmónica de Santiago y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Chile.

Sin embargo, no solo llamó la atención que los conductores de la Gala no tuvieran, aparentemente, conocimiento sobre quién era. Si no que también causó curiosidad la bella joven que lo acompañaba.

Más adelante, el mismo Paolo Bortolameolli la presentó en una publicación en Instagram, en la que, tras la Gala, escribió: “Recibo esta invitación al Festival con gran responsabilidad y mucha alegría de ser parte de esta celebración a la música. Feliz también de disfrutar de esta gran fiesta junto a María Gracia, con quien compartimos amor profundo por cada cosa que hacemos”.

Meses antes, el director de orquesta chileno le dedicó un emotivo texto a su pareja. “No puedo sin estar profundamente agradecido de haberme encontrado con alguien de tanta luz y nobleza y que con tanto cariño me toma la mano para que yo vaya entendiendo realmente lo que significa tomar una mano…”, expresó.

¿Quién es María Gracia?

La joven, de la que todavía no se sabe su apellido, es una influencer y tiktoker que destaca como difusora cultural. Además, es estudiante de Canto Lírico y en sus redes sociales avisó que está preparando un álbum.

En Instagram tiene casi 12 mil seguidores. Mientras que, en TikTok tiene más de 77.800 usuarios siguiéndola.