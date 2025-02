Un giro inesperado marcó la vida de Mateo Ruiz, un joven chileno de 19 años, oriundo de La Reina, quien pasó de ser un simple turista en París a desfilar en las más prestigiosas pasarelas de la moda.

Su historia comenzó a los 17 años, cuando decidió viajar a Londres para estudiar inglés durante tres meses, aprovechando la estadía de un tío lejano en la ciudad.

En un descanso de su curso, viajó a Francia con la intención de conocer la Torre Eiffel, sin imaginar que ese día su destino cambiaría por completo. Mientras caminaba por las calles parisinas, un agente argentino lo detuvo para ofrecerle una oportunidad en el mundo del modelaje.

“Fue de película”, relató Mateo a Las Últimas Noticias, describiendo cómo ocurrió su inesperado descubrimiento.

“El segundo día me fui a caminar por la calle, justo había un show fashion. Me quedo mirando un rato, no cachaba nada, y cuando me voy yendo, me para un señor. Me habló en francés, no caché nada, así que le digo hablo español, me dijo ‘yo soy argentino’ y me pregunta si he hecho alguna vez modelaje”, recordó.

El hombre que lo abordó era Pablo, un agente con más de 15 años de experiencia, quien le propuso hacer una sesión de fotos para publicar en sus redes sociales.

Según le explicó, muchas agencias seguían su trabajo y reclutaban nuevos talentos a partir de sus hallazgos en las calles. Mateo, aunque escéptico, verificó la autenticidad del perfil del agente antes de aceptar la sesión.

“Me tuve que sacar la polera en medio de la calle, yo muy nervioso, estaba recién empezando. Qué es esto, dije”, confesó.

Una carrera rápidamente ascendente

Sin embargo, la apuesta valió la pena, ya que, apenas dos días después, su nuevo representante lo contactó para informarle que una agencia estaba interesada en él. En solo una semana y media, ya había firmado contrato con tres agencias.

Este inesperado giro lo llevó a postergar su regreso a Chile para aprovechar la oportunidad. Finalmente, en enero, volvió a su país natal para terminar sus estudios en el Colegio Nuestra Señora del Camino, reencontrándose con su familia antes de embarcarse en una serie de castings internacionales.

Fue en este proceso donde consiguió convertirse en modelo exclusivo para Gucci, un logro que marcó el inicio de su ascendente carrera.

De las calles de París a los desfiles de las grandes marcas

Mateo recuerda con emoción su primer Fashion Week, un hito que jamás imaginó alcanzar en tan poco tiempo.

“Es increíble. Yo nunca estuve en el mundo de la moda, pero cuando llegas y estás acá, es una cuestión de otro mundo. Mi agente me dice que esto es un golazo, que no les pasa a muchas personas, y que, básicamente, me iba a ayudar demasiado para mi carrera”, expresó.

Tras su debut en la prestigiosa semana de la moda, el chileno continuó trabajando con Gucci, probando nuevas colecciones y expandiendo su presencia en la industria.

Ha viajado por muchos países y colaborado con varias marcas prestigiosas

Su carrera lo llevó a desfilar en China, Nueva York y París, colaborando con marcas como Armani y Dolce & Gabbana, siendo esta última la responsable de su más reciente participación en la Semana de la Moda de enero de 2025.

“He aprendido solo, no tengo una base de cursos de modelaje, nunca hice eso. Vi videos, me grababa, veía cómo caminaba”, confesó Mateo.

Y finalmente, reflexionando, expresó: “Si a mí no me hubieran encontrado, estaría estudiando en Chile Ingeniería Comercial, con una vida más normal y estoy agradecido de que me haya salido esta oportunidad, porque siento que estoy viendo el mundo de otra manera, conociendo gente y países totalmente diferentes”.