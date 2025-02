Ronnie Fernández vive un presente brillante en Malasia con su equipo, Selangor FC, que acaba de proclamarse campeón de la Copa de la Liga, torneo donde el delantero chileno fue goleador y fue elegido como el mejor futbolista del certamen.

Este lunes, en conversación con Los Tenores de ADN, el ex U. de Chile y Santiago Wanderers comentó cómo se dio su llegada al fútbol malasio. “Fue bastante fugaz la posibilidad, porque estaba muy bien en Bolivar, tuve un gran presente allá, también fui goleador e hice varios goles en Copa Libertadores. No pensaba arrancar para estos lados del mundo, pensaba estar ahí en vitrina, pero saltó esta exótica posibilidad y fue una decisión familiar, yo ya había estado en Medio Oriente y la vida nos gustó harto”, señaló.

“Acá en Malasia, estoy en Kuala Lumpur, que es una mega ciudad, parecido a Dubai, así que no se vive el golpe cultural, porque es muy internacional. Al estar en un equipo grande tengo la posibilidad de no vivir tantas carencias, pero hay otros equipos que sí las sufren, que no tienen tan buenos refuerzos o que las canchas no están tan bien para las condiciones económicas que tienen, que son grandes”, agregó.

Con su experiencia en la altura de Bolivia, el atacante explicó lo difícil que será la visita de La Roja a la selección boliviana en El Alto (ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar), duelo donde Chile necesita sumar puntos para seguir soñando con el Mundial.

“El problema con El Alto, es que los equipos van a llegar a hoteles en La Paz, y van a tener que subir desde los 3.200 metros por unos caminos con curvas hasta llegar a los 4.000 metros de altura… esa subida va a matar a las selecciones, yo creo que la mitad de los jugadores van a vomitar”, advirtió Fernández.

Además, el delantero dejó un pequeño análisis del presente de La Roja, donde dejó en claro que “la selección siempre debe a tener a los jugadores que estén en su mejor momento, soy bastante reacio a creer que es de procesos. Hay ciertos momentos donde ha quedado demostrado que los jugadores con más experiencia van a la selección y ya saben cómo es el proceso”.

En esa misma línea, abordó la nacionalización de Fernando Zampedri. “El Toro, en ese sentido, puede dar una opción importantísima para la selección. Ahora, me parece que es una locura creer que Zampedri puede hacer en dos partidos de clasificatorias todo lo que hizo en el Campeonato Nacional", sostuvo.

También se refirió a una posible llamada de Ricardo Gareca. “Tengo un presente positivo, por ahí donde estoy jugando tan lejos, sin duda que me quita del foco. No sé si los goles o los buenos momentos de un delantero tienen caducidad. Un jugador que esté pasando por un buen momento, independiente de la edad, no tiene por qué ser restado de la selección”, indicó.

Por último, Ronnie Fernández reveló que estuvo cerca de volver al fútbol chileno. “Hace poco tuve una opción, para ser sincero, hice todo lo posible. No voy a decir el club, pero sí estuve muy cerca. Yo hice todo de mi parte, pero no se dio, porque lastimosamente en Malasia, cuando te va bien, te quieren apropiar y quieren que no te muevas de acá”, concluyó.