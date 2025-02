“Si el entrenador siente que...”: el aviso de Zampedri a Gareca tras obtener la nacionalidad chilena

Este miércoles, Fernando Zampedri habló en conferencia de prensa tras recibir la carta de nacionalización que acredita que ya es un chileno más, con lo cual, libera un cupo de extranjero en Universidad Católica y se convierte en un jugador seleccionable para La Roja.

“Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia. Ya somos parte de este país, tengo los papeles al día. Estaba esperando esto con muchas ganas”, partió señalando el máximo goleador histórico de los “cruzados”.

“Desde que llegué a Chile, en algún momento tuve la oportunidad de tomar otro camino, pero junto a mi familia decidimos seguir en el país, porque había algo más por delante, que era poder nacionalizarme. Hoy ya es una realidad. Es algo que buscamos como familia”, aseguró el delantero argentino-chileno.

Además, el “Toro” reveló que el plantel de la UC intentó hacerle un pasillo en el entrenamiento. “En la mañana los muchachos me querían hacer un pasillo por recibir la nacionalidad chilena, pero no los dejé, porque en ese momento no sabía que había salido la carta, me enteré cuando ya había terminado el entrenamiento”, comentó.

Fernando Zampedri y la opción de jugar por La Roja tras nacionalizarse

“Hoy en día estoy con la misma posibilidad que todos, puedo ser un aporte más para la selección chilena, estoy feliz por eso. Seguiré trabajando para tener una oportunidad”, afirmó el atacante ante un posible llamado de Ricardo Gareca.

“Me encantaría estar en la selección y aportar mi granito de arena a este país que me abrió sus puertas y me trató muy bien durante estos cinco años. Si el entrenador siente que puedo ser un aporte, yo encantando de poder estar”, remarcó el artillero de 37 años.

Por último, Zampedri aclaró que hasta el momento no ha conversado con Gareca. “No he tenido palabras con él porque no correspondía, y no sé si corresponde todavía. Él tomará una decisión y se la hará saber a todos. Yo esperaré y seguiré trabajando para estar 100% disponible si es que llega una convocatoria”, concluyó.