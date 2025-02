Sebastián Dávalos y posible candidatura presidencial de Bachelet: “No necesita la opinión de gente menos versada que ella”

A diez años del Caso Caval, Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, reflexionó sobre el impacto del caso y abordó la posibilidad de que su madre busque una tercera candidatura presidencial.

En conversación con El Mercurio, el politólogo analizó varios puntos a tener en consideración ante la eventual búsqueda del máximo puesto en el Palacio de La Moneda.

Dentro de su diálogo, no expuso su visión respecto a si Bachelet es la mejor carta del oficialismo para las próximas elecciones, asegurando que no está al tanto de sus planes.

“Yo no sé qué está pensando la Presidenta, no lo tengo claro. Es una decisión de ella y no la voy a estar molestando o preguntándole qué va a hacer”, comenzó diciendo ante la interrogante.

Sin embargo, enfatizó que el debate electoral debe centrarse en un proyecto a largo plazo. “Más allá de quién sea el candidato del oficialismo, acá se necesita hacer algo más profundo. Se necesita pensar en un proyecto de país, en cómo la coalición quiere a Chile en 10 años”.

Dávalos también recordó que su madre ha insistido en la necesidad de actualizar el panorama político. “Ella ha dicho muchas veces que hay que potenciar nuevos liderazgos y que hay que renovar la política, y yo estoy de acuerdo con eso”.

Respecto a la influencia de sus hijos en las decisiones políticas de la exmandataria, el hijo mayor de Bachelet dejó en claro que ella toma sus propias determinaciones.

“Nosotros somos todos mayores de edad. No tiene por qué preguntarnos nuestra opinión. Es una decisión que podrá tomar e informarnos en su momento. En algún momento nos informó, no me acuerdo, y probablemente nos dijo: ‘Voy a hacer esto’ y nada más", expuso.

“No es una consulta, y ella, mejor que nadie, conoce el ejercicio del poder, así que no necesita la opinión de gente menos versada que ella sobre el tema (...) la Presidenta ha sido feminista toda su vida, ¿por qué tiene que consultarle a alguien?”, complementó.

Caso Caval

Más allá de una eventual candidatura de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos también se refirió al Caso Caval, haciendo una autocrítica sobre su manejo mediático y la repercusión que tuvo en la administración de su madre.

“Yo hago un mea culpa gigantesco de que el manejo comunicacional no fue el mejor. Hubiese hablado más para ser más claro en algunas cosas, y cuando empecé a hacerlo ya era demasiado tarde”, admitió.

Asimismo, explicó que esta experiencia lo llevó a estudiar un Magíster en Marketing Político para mejorar sus habilidades comunicacionales.

Además, reconoció el impacto negativo que el caso tuvo en la imagen del gobierno de su madre: “Afectó mucho en términos comunicacionales al Gobierno de mi madre, ya que acá había un problema netamente comunicacional, reputacional, de aprobación”, expresó.