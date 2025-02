Harold Mayne-Nicholls y posible candidatura a la presidencia de Chile: “Los extremos no me acomodan, soy bastante central” / Francisco Vicencio Salinas

Desde hace ya algunos meses se ha estado hablando bastante sobre el nuevo proceso de elecciones presidenciales, con muchas especulaciones e ideas.

Como es habitual en este escenario, son varios los nombres que aparecen como posibles candidatos, generado diversos comentarios.

Uno de los que suena es Harold Mayne-Nicholls, que desde hace un tiempo está involucrado en el ámbito político y despierta el interés de diversas coaliciones.

Además, va tomando más forma luego de que el Partido Radical (PR) confirmara conversaciones informales con el ex presidente de la ANFP para una eventual candidatura a La Moneda.

De todas formas, el también periodista reconoce que aún no ha tomado una decisión definitiva y asegura, que de competir, lo haría como independiente.

“Llega una etapa de la vida donde uno ya cree que puede entregar más en otros ámbitos”, comenzó diciendo a La Tercera, aludiendo a su carrera política.

Además, relató que “cuando terminaron los Juegos Panamericanos, de nuevo se me acercó mucha gente. Me dijeron que por qué no iba de candidato a alcalde”.

“Yo sentí que ya no tengo esa energía, eso es para gente más joven”, cuenta. Sin embargo, una reciente visita a Enela, en Temuco, reavivó la posibilidad de una candidatura.

“Se me acercó gente a decirme por qué no me postulaba como senador por La Araucanía. Otros, que podría dar un paso más allá: ir a la presidencial. Ahí empecé a pensarlo”, señaló.

Postura y partidos políticos

Sobre un eventual respaldo partidario, Mayne-Nicholls dejó en claro que tiene una postura de centro, alejándose de los extremos.

“Los extremos no me acomodan, soy bastante central. Yo considero que el centro va desde el PS hasta la UDI, ahí yo cuento 11 partidos. De esos, me he reunido con dirigentes de nueve “, indicó.

“Si bien uno agradece el interés, yo me siento absolutamente independiente”, enfatizó. Así, en caso de oficializar su candidatura, su intención es recolectar firmas sin depender de un partido específico. “Después, todos los que se acerquen, bienvenidos”.

Po otra parte, el ex dirigente deportivo se mostró cauteloso ante la posibilidad de participar en una ronda de primarias.

“Para ir a primaria tiene que ser con sectores que vayan por el centro. Hoy día no hay nadie del centro, están todos aliados con otro sector", comenzó con su análisis sobre el tema.

“Por lo tanto, no tengo cómo ir a una primaria”. También mencionó los intentos de Amarillos y Demócratas por conformar un bloque, aunque señala que aún hay indefiniciones.

En definitiva, Harold Mayne-Nicholls plantea que una eventual candidatura presidencial aún está en fase de análisis. “Hoy día puede ser cualquiera de las dos (presidencial o parlamentaria)”, puntualizó.

“Si veo que no hay repercusión en ninguna, no tiene sentido. Si veo que hay repercusión en las dos, elegiré cuál (...) Ya llegará el momento, debiera ser mediados o fines de marzo”, sentenció en su conversación con LT.