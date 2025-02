“Se pasó a llevar a mucha gente”: la lapidaria crítica de Karen Paola a la gala del Festival de Viña 2025

Como muchos televidentes y asistentes pudieron notar, Karen Paola fue una de las invitadas a la gala del Festival de Viña 2025.

Sin embargo, a diferencia de otros rostros, la cantante no tuvo una experiencia del todo grata y no dudó en manifestar su molestia.

“Una falta de respeto, francamente”, declaró a ADN.cl la exchica Mekano, sin ocultar su molestia tras presentarse en el Sporting.

Esto se debió no solo a que su salida fue demasiado tarde, sino también a lo que ella reveló como una importante desorganización.

“Ha sido bien penca, la verdad, me da mucha pena porque no tiene que ver con el ego (...) el desorden que había allá atrás es lo que me dejó angustiada”, comentó.

“Tenga esa sensación de que se pasó a llevar a mucha gente con todo esto”, añadió.

“Yo me caí”, señaló, dando algunos detalles de lo mal que habría funcionado la trastienda que no se vio en la señal de Mega.