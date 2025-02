“Hubo gente llorando”: Ivette Vergara cuestionó organización de la Gala de Viña tras sufrir desmayo

La noche del viernes , se realizó la tan esperada gala del Festival de Viña del Mar 2025, siendo el puntapié inicial de la fiesta musical cuyo plato fuerte se vivirá desde este domingo en el escenario de la Quinta Vergara.

Fueron varios los famosos que se lucieron en la alfombra roja, dejando mucho para analizar sobre su presentación.

Sin embargo, la vestimenta y desplante no fue lo único que generó comentarios, ya que con el pasar de las horas comenzaron a conocerse las infaltables polémicas.

Además de lo que expuso Karen Paola, la ex animadora de TVN, Ivette Vergara, también enfatizó en los aspectos negativos, relatando un difícil momento que le tocó vivir en el evento.

Según contó, incluso sufrió un desmayo tras participar de la presentación. Denunció serias fallas en la producción y remarcó que no fue la única afectada por el caos detrás de escena.

El incidente fue revelado por el programa Con gusto a Viña, de Mega (canal organizador), por lo que las complicaciones han quedado expuestas más allá de redes sociales.

Posteriormente, Vergara se contactó con el espacio televisivo para entregar su versión de los hechos, criticando duramente la organización y prolijidad.

“Hubo gente llorando”

“Mira, quiero ser súper honesta, en términos de producción fue un desastre, la verdad que la falta de respeto con la gente. Lo han dicho muchos medios”, comenzó narrando.

“Había gente que estuvo parada con un vestido que pesaba 10 o 12 kilos. Hubo gente llorando, imagínate”, expresó, reflejando su malestar con la gestión.

En su relato, la comunicadora detalló que sufrió empujones que incluso provocaron inconvenientes con su vestimenta. “A mí se me corrió el vestido y eso fue porque me empujaron“.

“Entonces si uno está lista, uno quiere brillar como todos los que están ahí. Corrieron a la gente, hasta a los animadores. Fue una falta de respeto”, afirmó.

“Todo el esfuerzo, ¿Para qué?"

Respecto al momento exacto de su desmayo, Ivette Vergara aclaró que ocurrió luego de haber desfilado y atendido a los medios, uno de los momentos más complejos.

“Esto fue después de que yo salí, cuando yo pasé la alfombra roja. Fue cuando yo ya me iba”, explicó sobre su percance.

“No perdí la conciencia, simplemente me sentía muy mal. Escuchaba al Rafa Araneda, escuché a mi hijo que decía: ‘mamita tranquila’. Sabía que mi hijo lo estaba pasando mal. Que te tiren prácticamente a las dos de la mañana no tiene sentido”, cuestionó.

“Todo el esfuerzo, ¿Para qué? Para terminar desmayada, con el vestido corrido“, reflexionó, lamentando lo sucedido.

La animadora también hizo hincapié en que otros invitados vivieron experiencias similares durante la gala. “Laura de la Fuente la botaron, se cayó. Karen Paola también”.

Además, hizo un llamado a la organización para evitar este tipo de problemas en futuras ediciones. “No inviten a tanta gente si no pueden darles el espacio que se merecen por respeto”, manifestó.