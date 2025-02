Uno de los partidos más destacados que tendrá esta segunda fecha del Campeonato Nacional 2025, es el de la Universidad de Chile enfrentando en el Estadio Nacional a Unión La Calera.

En relación con este enfrentamiento, Los Tenores conversaron con el DT de los cementeros, Walter Lemma, donde también abarcaron temas relacionados con la formación como entrenador del argentino, y su paso por Colo Colo.

El ex ayudante de Gustavo Quinteros, comenzó narrando la actualidad de sus dirigidos tras pelear el descenso en 2024. “La verdad es que cambió muchísimo, ahora estamos con más tranquilidad, en ese momento nos apremiaban los puntos, cada partido que se jugaba era definitorio, y desarrollarse en un ámbito de ese tipo es difícil, como jugador y entrenador. Pero pudimos salir bien de esa situación y ahora enfrentamos una realidad completamente diferente, con más expectativas”, remarcó el argentino.

“Es un rival difícil de contrarrestar, con muy buenos jugadores, es un equipo grande que juega de local con toda la responsabilidad de salir a buscar el resultado. Para nosotros es difícil, pero no deja de ser un lindo desafío con las mismas expectativas que el partido anterior”, señaló Walter Lemma acerca de la U.

Al ser consultado sobre la posibilidad de dirigir en Colo Colo, comentó que “me gustaría, lógicamente, dirigir un equipo grande, es el anhelo de cualquier entrenador, pero primero tengo que hacer las cosas muy bien en Calera, que me dio la oportunidad de empezar a dirigir como entrenador, tratar de lograr cosas importantes para la institución, y después se verá si algún club grande me da la oportunidad”.

Además, recordó aquella fatídica temporada donde pelearon el descenso con el “Cacique”. “A mí me aportó muchísimo, fue una experiencia única, muy tensa, de mucha responsabilidad, pero única. Me aportó mucho para el inicio de mi carrera, que yo sabía que no iba a ser fácil, porque seguramente me iba a llamar algún equipo con problemas”.

“No me imaginé algo tan extremo como lo de Calera, que cuando llegué tenía 8 puntos de 45, entonces esa experiencia con Colo Colo me ayudó muchísimo. Ese vestuario, sin saberlo, me formó en ese aspecto y para afrontar algunas situaciones”, agregó.

Además, Walter Lemma finalizó reconociendo que, desde Blanco y Negro, le ofrecieron tomar el puesto de jefe de las divisiones inferiores de los albos. “Sí, me llamaron y hablamos. El desafío me gusta, el club yo lo siento como mi casa, porque viví cosas muy importantes acompañando a Gustavo (Quinteros), pero mi carrera hoy pasa por otro lugar, y las expectativas de crecer en este puesto son muchas, así que la idea es seguir ligado al fútbol profesional”.