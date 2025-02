De cara al partido del domingo ante Unión La Calera, uno de los refuerzos que asoma como parte de la oncena titular de la U de Chile es el central Nicolás Ramírez, quien este viernes conversó con Los Tenores.

“Ha sido mejor de lo esperado, muy agradable y motivante. Pensé que me iba a costar más, por la presión de volver a casa. En mercados pasados preguntaron por mí y no se daba, fui perdiendo la expectativa, pensé que no se iba a dar mi regreso”, comentó el defensa de 27 años, que pasó por Deportes Temuco, Huachipato y el Barcelona de Guayaquil antes de retornar al club que lo formó.

De hecho, destacó su paso por la liga del Guayas. “Lo tomé como una etapa de mucho crecimiento, te da más características físicas, de mucho roce, muy veloz, que es más difícil encontrar en la liga chilena. Ellos se potencian mucho por la altura, lo usan a su favor de muy buena manera”, dijo, reconociendo el rol clave que tuvo Gustavo Álvarez en su retorno al cuadro azul.

“Es fundamental. Me llamó para explicarme el proyecto que tenía en la U y cómo podía encajar yo. Lo que yo sé de él también me terminó por convencer para volver a la U”, dijo, planteando con mesura el hecho de que el club volverá a jugar Copa Libertadores.

“El hincha está expectante, quiere avanzar de ronda, pero en lo personal, creo que hay que ir partido a partido y lo más cercano es el Campeonato Nacional. La Libertadores la hemos visto muy por sobre la mesa”, aseguró Nicolás Ramírez, abordando la pelea por el título que ya se anticipa con Colo Colo a nivel local.

“Se ha hecho sentir eso, pero es más que nada por la imagen que dejaron los dos clubes el año pasado. La gente y los medios tienden a ilusionarse, pero en estos momentos no estamos trabajando en esa presión, sino en ser mejores de lo que hicieron los muchachos el año pasado”, planteó, además de entregar su perspectiva en torno a la regla del sub 21 en el fútbol chileno.

“Creo que los chicos hoy están físicamente más preparados que cuando empezó la regla. Jugar en un equipo grande, obligado por la regla, tiende a ser un poco más complicado sostenerse, pero es válido también salir por dos o tres años a otro club. Es tan válido como el juvenil que encontró sus herramientas en esos primeros años”, cerró Nicolás Ramírez en la charla con Los Tenores.