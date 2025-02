U de Chile dispondrá de la salida de tres jugadores a préstamo: “Algunos no son protagonistas en la estrategia” / ALEXA REYES SÁNCHEZ/AGENCIAUNO

Durante esta jornada, el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, valoró el regreso de los seleccionados que participaron en el Sudamericano Sub 20.

“Están contemplados todos. Mientras entrenen, van a competir por un lugar en el equipo. Lo iremos viendo día a día, semana a semana”, planteó, junto con abordar la situación de otros jugadores.

Según información de Emisora Bullanguera, el defensa Daniel Navarrete, el volante Mauricio Morales y Renato Huerta trabajan aparte en el Centro Deportivo Azul, a la espera de que salgan a préstamo, cuestión que fue reconocida a medias por el DT azul.

“Todos saben el punto de partida en que están en la temporada, después eso varía día a día. Otros saben que serán entrenados, pero cuando uno hace los entrenamientos estratégicos lo hago con 23 o 24 jugadores, y los otros hacen trabajo diferencial”, comentó, reconociendo la diferenciación que hace ante la gran cantidad de jugadores que posee el club.

“Se los entrena como jugadores del plantel, después el jugador ve la mejor alternativa para su continuidad, pero mi tarea como entrenador es entrenarlos como a todos. Quizá no son protagonistas en la estrategia, pero hasta que no tengan una opción de préstamo son jugadores del club”, dijo, evidenciando su postura ante la fórmula que usará para cumplir con los minutos sub 21.

“El año pasado estaba más definido quién tendría los minutos, ahora hay más alternativas. Las dos cosas tienen sus beneficios. Hay alternativas convincentes. Pelean por un lugar en el plantel aparte del tema de los minutos. No creo en los procesos acelerados, esto es como las cosechas, el fruto se recoge con el tiempo. Si juega porque el club no tiene otro, es frustrante para el jugador y para el equipo”, concluyó Gustavo Álvarez en La Cisterna.