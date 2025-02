“Fue una situación desagradable”: ex DT de O’Higgins lanza dura acusación contra Nicolás Peranic

Nicolás Peranic, hoy portero de Deportes Limache, tuvo un complicado 2024 en O’Higgins, donde comenzó como titular, pero luego perdió el puesto por bajo rendimiento.

El golero de 40 años terminó siendo cuestionado por los hinchas celestes, sobre todo luego de un partido ante Everton, donde debió ingresar desde la banca por la lesión de Diego Carreño, titular en ese momento.

La hinchada y la prensa rancagüina aseguraron que Peranic entró con mala disposición en aquel encuentro, y esta situación ahora fue confirmada por el propio Víctor Fuentes, quien dirigió a O’Higgins el año pasado.

“Fue una situación desagradable. Peranic hizo ver el malestar que tenía porque yo lo había sacado del equipo titular. Me lo hizo ver cuando prácticamente no quería entrar en el partido con Everton, no quería escuchar mis instrucciones. Le tuve que hablar fuerte para que reaccionara. Su actitud fue mala”, reconoció el ex DT del “Capo de Provincia”, en diálogo con Radio Rancagua.

“En la semana siguiente lo conversamos y sus compañeros se lo hicieron ver. Después él me reconoció a mí, delante del plantel, que había tenido una mala actitud”, agregó Fuentes.

“Fue nada más que eso, él hizo notar su malestar, de mala manera, pero en el momento no debió haber pasado”, concluyó el técnico sobre la situación que protagonizó Nicolás Peranic.