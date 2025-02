“Si no animo el Festival, no voy”: Rostro de CHV revela que no asistirá a la Gala de Viña 2025 y entregó sus motivos

En pleno desarrollo del matinal Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez explicó el motivo por el cual decidió no asistir a la Gala del Festival de Viña 2025, a pesar de haber sido invitado nuevamente.

Durante la transmisión, el programa abordó diversos temas relacionados con el evento, como las controversias con los diseñadores chilenos, el menú que se ofrecerá en la gala y los atuendos de los asistentes.

En ese contexto, el animador y rostro de CHV aprovechó para contar que ha recibido la invitación en múltiples ocasiones, pero ha optado por no participar en la alfombra roja.

“Nunca he ido a la gala como invitado. Agradezco a Mega, porque me han invitado todos los años. Mega, Canal 13 y TVN, siempre ha tenido la cortesía de invitarme”, recordó.

Además, el comunicador dejó en claro su postura respecto a futuras invitaciones: “Pero no sigan invitándome, porque no voy a ir, es una ridiculez…”.

El periodista enfatizó que su participación en el evento quedó en el pasado. “Yo animé la Gala unos años y ya con eso quedé listo (...) Esa onda y más pesada todavía: si no animo el festival, no voy. Me voy a prestar para qué”, afirmó.

Una inesperada anécdota de la Gala

Finalmente, el conductor de Contigo en la mañana compartió una experiencia que vivió cuando animó la Gala de Viña junto a Francisca García-Huidobro.

“Nosotros nunca comimos. Tú sabes que, animando la Gala con Francisca, se extendía tanto el horario de la Gala, porque le iba muy bien. Tú sabes que la Gala cuando la hacía Chilevisión marcaba más que el Festival (...) El rating más importante de esos días”, comentó.

“Terminaba tan tarde, que cuando llegábamos ya no había comida”, añadió.

Para cerrar, reveló cómo resolvieron la situación de forma improvisada. “Me cuesta contar esto… terminamos comiendo un completo en un servicentro”, concluyó entre risas.