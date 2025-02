“No me burlé de la U”: Jorge Almirón aclaró sus dichos contra el abogado de Azul Azul

Este viernes, en conferencia de prensa, Jorge Almirón aclaró los dichos que realizó en un pódcast, donde apuntó contra el abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, por la fallida denuncia que hizo Universidad de Chile en contra del DT de Colo Colo el año pasado.

“Fueron al TAS como 16 veces y les fue mal. El abogado sigue hablando y yo no lo contrataría para nada, perdió en todos lados, jajajá“, fue lo que dijo el técnico en el pódcast “Centenario”, del club albo.

Al respecto, Almirón comentó lo siguiente en rueda de prensa: “Yo no me burlé de la U, es un equipo muy grande y le tengo respeto. Yo hablé desde la ironía, si quiero que alguien me defienda, no voy a contratar a ese abogado, eso fue lo que dije. Hablé del abogado, no de la institución”.

“Nosotros somos rivales, el país se divide, Colo Colo es el más grande y después le sigue Universidad de Chile. Pero respeto mucho a la institución, al técnico y a los jugadores de la U”, remarcó el entrenador argentino.

Por otro lado, se refirió a la situación física de Arturo Vidal, quien aún es duda para el partido del lunes ante O’Higgins. “La idea era llevarlo de a poco, todavía tenemos un par de días para tomar la decisión, no lo voy a apurar, pero se le ve muy normal, ayer entrenó bien. Estamos sorprendidos, porque Arturo está mejor de lo que esperaba”, señaló.

También abordó las molestias físicas de Salomón Rodríguez. “Está haciendo trabajos lineales. Pasan los días y él se siente cada vez mejor, pero no ha hecho fútbol todavía. Veremos de acá al lunes si puede jugar”, indicó.

Además, Jorge Almirón descartó a Marcos Bolados para el duelo contra los celestes. “No tuvo una lesión grave, fue una molestia, una fatiga, y ha trabajado diferenciado. No creo que llegue al partido del lunes”, sostuvo.