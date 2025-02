“Está tratando de digerir algo así. No es fácil”: Rodrigo Sepúlveda habla del difícil momento de Juan Manuel Astorga tras salir de Mega

Durante esta semana, Mega anunció una serie de cambios en su pantalla, con intercambio de rostros en sus programas. Entre ellos, se encuentra el paso de José Antonio Neme desde “Mucho Gusto” a “Meganoticias Prime” y Rodrigo Sepúlveda a “Mucho Gusto”.

Dicho cambio dejará sin pantalla a Juan Manuel Astorga. El periodista y locutor radial actualmente se desempeña como conductor del noticiero central, lugar que ocupará Neme próximamente.

Desde la estación televisiva señalaron que Astorga no dejará Megamedia, pero sí las pantallas del canal, puesto que seguirá en Radio Infinita (que también pertenece al holding).

“Está tratando de digerir algo así. No es fácil”

Respecto a esto, Rodrigo Sepúvelda habló con Plan Perfecto, de CHV "Yo soy parte de un plantel y tengo técnicos que son la dirección ejecutiva y la dirección de prensa“, inició.

“A mí no me impusieron nada, pero es un momento donde yo, al ser un jugador, estoy en un puesto determinado y me necesitan en otro, obviamente tengo que decir que sí”, complementó.

“En las decisiones ejecutivas yo no me meto. Lo único que te puedo decir es que yo a Astorga lo quiero, lo adoro, tremendo profesional, tremenda persona, va a seguir en Radio Infinita. Fue el primero que me recibió a mí cuando yo llegué a Mega”, agregó.

En la misma instancia, se le preguntó a Sepúlveda sobre el estado de Astorga, a lo que el periodista dijo que “Él está, obviamente, tratando de digerir algo así. No es fácil, puh. Pero las decisiones ejecutivas... ustedes saben”, concluyó.