Se reencontrarán en Viña 2025: el incómodo momento de Rafael Araneda con Marc Anthony en 2012

Este domingo 23 de febrero comienza una nueva edición del Festival de Viña del Mar, certamen que contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

En la primera jornada se presentarán Marc Anthony, el comediante venezolano George Harris y Bacilos; marcando un reencuentro entre dos figuras del evento: el animador, Rafael Araneda y el cantante puertorriqueño, quienes protagonizaron un incómodo momento en la edición de 2012.

“Quiero lo mismo que Luis Miguel”

El intérprete de “Vivir mi vida” se subió al escenario de la Quinta Vergara solo una noche después de Luis Miguel, uno de los números fuertes de aquel año, quien además recibió la Gaviota de platino por sus 30 años de carrera.

Al momento de ser galardonado, el cantante le pidió a Araneda que le diera el mismo reconocimiento que al “Sol de México”.

En el programa “Podemos Hablar”, de Chilevisión, el animador recordó la situación “A mi juicio la mejor orquesta en vivo que he escuchado, el gallo (Marc Anthony) debería haberse ganado todas las gaviotas", relató.

“El hecho es que él se empieza a despedir con una bandera chilena, se agachaba y se tapaba con la bandera y el tipo me decía: “quiero lo mismo que Luis Miguel”, continuó.

“Él no quería salir y me decían por la oreja que lo sacara ”

En la misma instancia, reveló las instrucciones que le entregó el director del certamen "Él no quería salir y me decían por la oreja que lo sacara. Yo tenía un micrófono que aprietas un botoncito y anulas la salida al espectáculo por lo que puedes hablar por interno y yo les digo a dirección: ‘este h... quiere platino ¿habrá otra por ahí?’, no hay nada me decían", agregó.

Ante la negativa para entregar el trofeo, el intérprete exigió una segunda Gaviota de oro, pero la respuesta fue exactamente igual.

“Le doy la mano y lo tiro para arriba, diciendo que así se despide Marc Anthony, y lo empiezo a empujar para sacarlo no más“, añadiendo que más tarde el manager estuvo “cobrando más gaviotas”.