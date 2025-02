“Coto” Sierra se molesta tras ser consultado por una posible renuncia de la Unión Española: “Esa pregunta no la voy a responder”

La Unión Española ha tenido un muy mal comienzo de Campeonato Nacional 2025, los hispanos han caído derrotados en las dos primeras fechas, con un nivel defensivo muy bajo, es más, no han anotados goles, y han recibido 7 en contra.

José Luis el “Coto” Sierra, entrenador de los de Independencia, después de la goleada 3-0 sufrida a manos de Palestino, acudió a la habitual conferencia de prensa, pero no se le vio de muy buen humor.

“Hoy hemos jugado mal, no hemos tenido la categoría, cuando tuvimos las oportunidades para haber emparejado el resultado, no fuimos capaces de generar situaciones de gol, ni cuando teníamos ventaja numérica”, comenzó diciendo el DT.

Sobre si piensa en modificar la forma de juego, señaló: “hemos cambiado, no sé si lo notas, lo que hicimos hoy día no fue lo mismo que hicimos con Calera. Pero insisto, el fútbol se gana con goles y solidez defensiva ”

Luego, tras ser consultado por si es posible que de un paso al lado en su cargo, con un enojo evidente, respondió de muy mala forma al periodista. “Esa pregunta no la voy a responder, no corresponde que me la hagas. No vienes nunca a la conferencia, solo voy a responder preguntas sobre el partido”.

“Estoy ”choreado“, es la primera vez en mi carrera como entrenador que perdemos 4 partidos seguidos, no recuerdo que en 2 partidos no hayan hecho 7 goles. Obviamente no es una situación grata, no es lo que esperaba cuando conformamos este plantel”, sentenció el “Coto”.