En el más reciente capítulo de Palabra de Honor, Faloon Larraguibel habló sin filtros sobre su relación con Jean Paul Pineda, marcada por episodios de infidelidad y conflictos que terminaron con la exchica Yingo denunciándolo por violencia intrafamiliar a inicios del 2023.

Durante el reality de Canal 13, la exanimadora de Sabores reveló: “Mi ex me cagó millones de veces. También era lo mismo porque nos veíamos, nos tocábamos y era como conche… y caí una y otra vez, nos deseábamos mucho… y no podís salir”.

Desde su experiencia, la chica reality aconsejó que la mejor opción ante estas situaciones es “cortar, adiós, no hablo nada más contigo y no te veo más”.

El anterior mensaje de Faloon contra el exfutbolista

Previo a esta conversación en el reality, la creadora de contenido erótico en Arsmate usó su cuenta de Instagram para compartir una storie viendo la película Romper el círculo, un drama que aborda una relación amorosa marcada por la violencia.

Su publicación generó revuelo, ya que acompañó la imagen con una potente reflexión: “Es el único gran ejemplo que quiero transmitirles a mis hijas, yo rompí ese círculo y todas podemos”.

Por su parte, Jean Paul Pineda también utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para su expareja. “Los ejemplos se demuestran con hechos, con amor, contención, atención y ¡con terapias! Sobre todo con reconocer errores”, escribió.

“Mis hijos son felices y no tengo que demostrar aprobación externa de nadie para que ellos sepan que cuentan conmigo. El silencio es más sabio”, concluyó.