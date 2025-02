“Dormí en la calle” y “Pensaba que iba a morir”: El crudo relato de Daniel Fuenzalida en su lucha contra la drogadicción

El animador de TVN y locutor de RadioActiva, Daniel Fuenzalida, se sinceró en una emotiva entrevista en 24 Horas, donde abordó su lucha contra las adicciones y los momentos más difíciles que enfrentó en su vida.

En conversación con Pedro Carcuro, el comunicador recordó cómo llegó al límite y qué lo llevó a recuperarse para volver a brillar en la televisión.

El exconductor de Extra Jóvenes habló sobre su presente y comentó que “estoy viviendo una época muy linda, que yo pensaba que a esta edad no venía”.

Además, reconoció que “suena cliché, pero al estar en una escenografía grande, como que yo me trato de salir de ahí y ver en lo que estoy, y digo ‘esto es increíble porque nunca lo imaginé a esta altura de mi vida’”.

La fama y la caída

A pesar de su éxito, el rostro de TVN admitió que “mi carrera fue muy rápida, me vino eso de ser conocido, era chico y me gustaba mucho la fiesta (…) Iba a los eventos y me pagaban por eso, ahí me fui perdiendo y confundiendo”.

“Después, cuando yo analizaba esto, decía ‘puta que la cagué‘, porque todos los panelistas que habían sido míos en el Extra Jóvenes eran número 1 en sus canales”, añadió, mencionando a Martín Cárcamo, Sergio Lagos y Julián Elfenbein.

El animador recordó uno de los momentos más oscuros de su vida. “Cuando uno cae en la droga es muy jodido, es una enfermedad y uno no la logra ver, entonces uno es poco receptivo”, expresó.

Su adicción lo llevó a situaciones extremas. “Fueron dos veces que dormí en la calle, una fue cuando a mí me iban a internar (…) Uno no puede luchar contra esto”, dijo.

Uno de los golpes más duros que recibió fue cuando su expareja lo dejó, dejándolo completamente solo. “Yo pensaba que me iba a morir por muchas taquicardias, incluso una vez tuve un intento de quitarme la vida”, reveló.

El día que casi lo pierde todo

En la conversación, Daniela Fuenzalida habló sobre la noche en que estuvo a punto de cometer una tragedia.

“Me acuerdo de que un fin de semana, yo vivía con mis papás, pues estaba separado, y esto lo he contado muy pocas veces, mi familia estaba en Viña y yo estaba solo en la casa”, relató.

“Yo no podía más y había llegado el viernes en la noche, pasaba todo el sábado consumiendo, y yo dije ‘ya no quiero más, ya no quiero existir más, le estoy haciendo mucho daño a todo el mundo, no quiero que mi hija viva esto’, así que fui y di el gas de la cocina, pero no estaba dada la llave de paso”, recordó con emoción.