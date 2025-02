Además de Zampedri, otro ‘9’ chileno se ilusiona con el llamado de Gareca: “Siempre espero la oportunidad”

Ahora que es chileno, Fernando Zampedri se convirtió en una opción válida para el ataque de La Roja de cara la próxima doble fecha de Eliminatorias, donde Chile enfrentará a Paraguay y Ecuador.

El goleador histórico de Universidad Católica se ilusiona con el llamado de Ricardo Gareca, pero hay otro ‘9′ que también espera ser considerado por el “Tigre”.

Felipe Mora, quien milita en el Portland Timbers de Estados Unidos, quiere una oportunidad más en la selección chilena, luego de los pocos minutos que sumó en la pasada doble fecha de noviembre.

"Uno siempre quiere jugar. Las oportunidades que he tenido en la selección han sido muy pocas. He ido en buenos momentos, y por ahí he jugado muy poco, pero me lo tomo con tranquilidad, sé que haciendo las cosas bien, las oportunidades siempre están", señaló el “Pipe” en diálogo con Los Tenores de ADN.

“Siempre que voy a la selección, espero jugar. Siendo sincero, siempre espero la oportunidad”, agregó el ex U de Chile.

Sobre la nacionalización de Zampedri, Mora comentó: “Vi la noticia. Estoy contento, creo que en Chile no nos sobra nada, Fernando es un gran delantero, y lo ha demostrado hace varios años en Chile”.

Ahora, solo queda esperar la nómina de La Roja para conocer los delanteros que estarán en la doble fecha de marzo. Felipe Mora y Fernando Zampedri podrían pelear por un cupo, a no ser que Ricardo Gareca decida citarlos a ambos.