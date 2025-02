Universidad de Chile comenzó con todo su participación en la Liga de Primera 2025. Los azules vapulearon a Ñublense por 5-0, con enorme actuación de Javier Altamirano.

“En el primer tiempo me sentí un poco al debe, pero al final fui agarrando protagonismo y con la confianza que tengo con mis compañeros, con el grupo, me ayudaron bastante para dar lo que puedo entregar. Desde el primer día me han hecho sentir parte de ellos, estoy feliz porque se ganó y porque empezamos de esta manera”, partió diciendo en conversación con TNT Sports.

Sobre su golazo, que abrió la ruta ganadora en el Estadio Nacional, Altamirano aseveró que: “salió bueno el tiro, gracias a Dios se dio el gol. Lo que transmite la gente es impresionante, muy lindo. Estoy muy feliz, la gente se ha portado un 10 conmigo”, dijo.

Respecto a lo que viene, el volante dijo que “apunto a más, soy exigente y autocrítico, quiero mejorar lo que mostré en Huachipato, en Estudiantes, ese Javier ya pasó, quiero seguir disfrutado de esta institución que es hermosa. Quiero ir partido a partido, sin ser ansioso”, sostuvo.

En el cierre, confesó que “por lo sucedido disfruto el doble, tengo que demostrarle a mi pareja, a mi hijo, el jugador que soy. Quiero ir paso a paso, no hay nada más lindo que disfrutar lo que uno hace”, finalizó Javier Altamirano.

El golazo de Javier Altamirano