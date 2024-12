Alejandro Tapia, periodista y escritor, habló con Ciudadano ADN acerca del reciente lanzamiento de su libro Ya viene la fuerza, que explora en profundidad los orígenes de Los Prisioneros y sus primeros años de trayectoria, específicamente entre 1980 y 1986.

Publicado bajo el sello editorial Club de Fans, la obra llega en un momento especial, a pocos meses del 40° aniversario del icónico álbum La Voz de los 80, y cuando quien era el vocalista principal de la agrupación, Jorge González, cumple 60 años.

La investigación del periodista, que abarcó cuatro años, incluyó más de 160 entrevistas y acceso a material de archivo inédito. Este enfoque detallado permitió la creación de un libro de 400 páginas que busca desmitificar muchas de las anécdotas que giran en torno a los inicios del grupo.

Entre los momentos destacados que aborda el libro está el cambio de nombre de la banda, que originalmente se llamaba Los Vinchukas. Tras varias opciones, como Aborto y Criminales, finalmente adoptaron el nombre que los llevaría al éxito. “Ya, buen nombre. Sí, pongámosle Los Prisioneros”, recordaron Claudio Narea y Jorge González, según las entrevistas recopiladas por el escritor.

El libro también revela tensiones internas que marcaron la historia del grupo, como el registro del nombre Los Prisioneros a nombre de Miguel Tapia en 1986. Aunque en ese momento se hizo para proteger el legado del grupo, esa decisión tuvo consecuencias legales años más tarde.

La trascendencia de Los Prisioneros

Durante la entrevista con los conductores del programa de ADN, Alejandro Tapia se refirió a la trascendencia de la banda. “Son nuestros Beatles, de alguna manera. Y probablemente, si es que Los Prisioneros se volviesen a juntar, llenarían muchos más Estadios Nacionales que los que llenaron el 2001″, afirmó.

“Yo creo que lograron convertirse en una banda multigeneracional por una serie de factores, no creo que haya solo uno. Primero, su música es bailable, aunque algunos se irriten un poco con esto, porque Los Prisioneros son vistos como una banda más política (...) Hay algo de eso, pero no tanto tampoco. O sea, no hay que exagerar en ese sentido”, añadió.

Y luego, el periodista mencionó un segundo factor a favor de su vigencia a pesar de los años. “La trascendencia de sus letras. De esto que tú comentabas Cristián (Arcos). Jorge González siempre ha sido un adelantado a su época, porque las letras de sus canciones todavía están vigentes”, aseguró.

“Porque los problemas que denuncian no han tenido solución, y le hacen sentido a un cabro o joven que vive en Santiago o en cualquier comuna, como también en Lima o en La Paz, en Bolivia. Entonces, son problemas de nuestra región andina, cada país con sus propios dilemas, pero que en general no han sido resueltos hoy. Por eso el discurso de Los Prisioneros suena fuerte hoy día”, complementó.

Por último, el autor de Ya viene la fuerza expresó: “Además, sus melodías nunca quedan atrás con ningún género. No quedaron atrás con la salsa cuando fue el furor. No quedaron atrás con el rap. Tampoco con el rock más noventero, ni tampoco en estos días que domina en nuestros oídos el género urbano. No ha quedado atrás en muchos discos”.