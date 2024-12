Polimá Westcoast reflexiona sobre ser afrodescendiente en Chile: “¿Aceptarían a un presidente negro?”

En el marco de la promoción de su concierto del 15 de diciembre en el Teatro Teletón, Polimá Westcoast compartió en Ciudadano ADN reflexiones profundas sobre ser un hombre negro en Chile, abordando temas sociales y políticos que, según él, son parte de su realidad diaria.

“Soy afrochileno, soy negro, y tener mi posición ha sido difícil”, señaló el artista, quien reconoció los prejuicios que aún enfrentan las personas negras en el país.

Polimá cuestionó cómo la sociedad chilena podría reaccionar ante figuras negras en roles destacados más allá del arte. “Si yo quisiera ser presidente, ¿aceptarían a un presidente negro? O si quisiera ser carabinero, ¿aceptarían a un carabinero negro?”, planteó. Según el cantante, el desafío de abrir estos espacios es comparable al cambio cultural que vivió Estados Unidos con la elección de Barack Obama. “Con el tiempo, vamos a poder desarrollarlo, pero aún es un tema que hay que trabajar”, afirmó.

El artista, conocido por éxitos como My Blood y colaboraciones con figuras internacionales como J Balvin y Nicky Jam, también abordó su experiencia en la industria musical, señalando que ha usado su carisma y pasión para superar barreras. “Con el carisma que tengo, con Dios en mi corazón, he podido llegar a la gente. La gente me acepta, y yo me debo a mi público”, expresó.

La política y las lecciones aprendidas

Polimá reflexionó sobre un momento polémico en su carrera, cuando fue relacionado con un evento político sin su conocimiento previo. Admitió que fue un error de falta de información. “No sabía de política. Apenas me enteré, comencé a investigar. Tengo que saber, porque soy una persona influyente”, comentó, reconociendo que ese episodio le dejó importantes lecciones para manejarse con mayor cautela en el futuro.

El concierto de Polimá Westcoast en el Teatro Teletón marcará un recorrido por su carrera desde 2018 hasta 2024, repasando los momentos más significativos que han definido su trayectoria. “Este será un concierto a la carta, donde los fans eligieron las canciones. Es un momento para cerrar este ciclo con ellos”, señaló el cantante.

El evento, que tendrá una duración aproximada de tres horas, promete ser un encuentro íntimo y reflexivo, con el que Polimá busca reconectar con sus raíces musicales y agradecer el apoyo constante de sus seguidores. Las entradas están disponibles a través de Eventrid.