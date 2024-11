“Siempre legislan contra la gente”: Indignación en usuarios de Isapres por devoluciones de cobros excesivos en 13 años y con cuotas de menos de $1000

Me llegó la resolución de la isapre y me tiene que devolver 24 uf. (900 Lukas) yupiii

Pero, me la van a pagar en 150 cuotas. Las primeras de 1 Luca. 🤬

Gracias congreso por arreglarle el tinglado a estos %€#£

Al menos, como me cambié a Fonasa no me van a poder sacar a mi mismo. pic.twitter.com/aIAUkelBx2