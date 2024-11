Encuesta de acoso sexual callejero en la RM: revelan las zonas de la región donde las mujeres se sienten más inseguras

Santiago

En el marco de la Semana Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentó el informe del Estudio de Acoso Sexual Callejero en la región Metropolitana.

El Gobernador Claudio Orrego participó en la actividad junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ana Martínez Chamorro, y Axel Pickett, de la Corporación de Desarrollo Regional de Santiago.

Orrego destacó la gravedad del acoso sexual y la necesidad de visibilizarlo. “Este estudio es importante porque plantea la gravedad, la importancia y la pertinencia del fenómeno del acoso sexual. Las mujeres son víctimas, independientemente de su origen social”, dijo.

La zonas donde las mujeres se sienten más inseguras

Los resultados del estudio, realizado por la consultora Criteria, muestran una alta percepción de riesgo en los espacios públicos. Un 27% de los encuestados cree que las calles son el lugar de mayor riesgo, seguido de las micros (24%) y el metro (23%).

Además, el 62% considera que el centro de Santiago es especialmente peligroso, particularmente en las comunas de Santiago, Estación Central, San Joaquín, San Miguel y PAC.

Ampliar

En cuanto a las mujeres, el estudio reveló que el 84% ha sido víctima de acoso verbal y el 78% de acoso visual. Estos datos subrayan la magnitud del problema, que afecta a una gran parte de la población femenina en la ciudad.

Ampliar

¿Qué recomiendan para combatir este problema?

Orrego enfatizó que no se puede seguir ignorando este fenómeno: “Si no resolvemos el problema del acoso sexual en nuestra región, no vamos a ser una ciudad más desarrollada, justa y humana”, afirmó. Además, destacó que la solución debe incluir tanto la educación como políticas públicas claras para abordar el acoso en todos sus niveles.

Una de las recomendaciones clave del estudio fue invertir en infraestructura pública para mejorar la seguridad. Danae Prado, presidenta de la Comisión de Mujer y Género del Consejo Regional Metropolitano, respaldó esta propuesta y mencionó el programa Sistema de Monitoreo Territorial con Enfoque de Género (SISTER) como una de las iniciativas que podrían contribuir a reducir el acoso en las calles.