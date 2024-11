El comediante Edo Caroe expresó su opinión sobre la acusación de violación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, además de que también realizó una fuerte crítica hacia la gestión del gobierno y del Presidente Gabriel Boric. El humorista calificó la situación como “terrible”, tanto por la gravedad del acto como por la manera en que el ejecutivo enfrentó la crisis.

“Es una noticia terrible, no solo por el acto, sino por todo lo que lo rodea. Todo este halo grisáceo, como nebuloso, que se sabe, que no se sabe. Las imágenes van saliendo de a poco y cada vez se va poniendo más grotesco”, comentó el comediante en Palabras sacan palabras de Radio Futuro, quien se prepara para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2025.

El mago no se limitó a analizar el caso en sí, sino que cuestionó la capacidad del Gobierno para enfrentar situaciones de esta magnitud. “Creo que viene a confirmar algo que ya todos estamos teniendo patente, que es la incapacidad del Gobierno de atender a la contingencia”, afirmó.

El humorista argumentó que “por lo general el electorado perdona cuando los mandatarios no son capaces de llevar a cabo sus promesas de campaña. Lo que uno no perdona o lo que lleva realmente a los Gobiernos a la debacle es que no sepan gestionar la contingencia”.

“Y ahí es donde creo que hay un problema enorme en este gobierno (...) Todas las cosas que van surgiendo, creo que, por una cosa generacional, por una cosa de impulso, de carácter del Presidente, no son bien manejadas, habiendo yo votado por Boric”, añadió.

La crítica de alguien que votó por Gabriel Boric

Luego, como alguien que votó por el actual gobierno, el comediante que se presentará en Viña 2025 expuso que “yo no soy de esas personas que lloriquean, que ‘oh, esperaba otra cosa’. Dadas las opciones que había, no podría decir ‘oh, qué arrepentido estoy’. No podría volver a ese punto y decir ‘oh, sí, votaría por Kast’”.

Finalmente, Edo Caroe concluyó: “Como votante de Boric me puedo dar cuenta de las falencias que tiene como Presidente y gobierno. Creo que el gran problema son estos impulsos, casi infantiles, en donde la contingencia empeora, donde pueden dispararse las patas sin ningún problema”.

“Eso me provoca sensaciones encontradas. Porque, por un lado, es terrible, y, por otro lado, es muy chistoso”, remató, entre risas.