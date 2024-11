“Acá hay para todos los gustos”: Humorista que triunfó en el Festival de Viña respalda a George Harris ante feroces críticas

En el contexto de su próximo debut en el Festival de Viña del Mar, el humorista venezolano George Harris se encuentra en medio de una polémica tras la difusión de antiguos tweets con declaraciones críticas hacia Salvador Allende y la izquierda política en general.

Estas publicaciones, realizadas en septiembre de 2023, generaron una ola de críticas en redes sociales, lo que llevó al comediante a abordar la situación en una transmisión en vivo. Y el respaldo hacia el venezolano no tardó en llegar. Arturo Ruiz Tagle, humorista chileno y ganador de dos Gaviotas en Viña del Mar en 2015, se pronunció en defensa de su colega, destacando la diversidad del festival y ofreciendo apoyo con un toque de humor y gastronomía.

Las declaraciones que encendieron la polémica

La controversia se originó con varios tweets de George Harris. Uno de ellos, relacionado con el exilio venezolano, decía: “Este letrero es demoledor… Sirve para todos esos países que justifican y apoyan la izquierda”. En otra publicación, afirmó: “La izquierda latinoamericana es solo oscuridad”.

El 12 de septiembre, un día después del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, el humorista compartió un video de una protesta contra Salvador Allende en 1971 con el comentario: “Y por ahí hay un montón de gente que aún lloran por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”.

Ante la creciente ola de críticas, el comediante venezolano decidió responder a sus detractores durante una transmisión en Instagram. “Obviamente, también he recibido comentarios negativos, con lo cual no he tenido ningún problema, no soy de responder eso, no doy bola. Toda la vida he tenido comentarios negativos, en mi carrera eso es parte, es parte de estar en el ojo público”.

Durante el live, Harris ofreció un consejo irónico a quienes no disfrutan de su trabajo: “El que no quiera tener comentarios negativos, que se meta a trabajar con ballenas o delfines. Ellos no van a poder darte comentarios negativos por ninguna red social”.

Además, recomendó a sus detractores centrarse en actividades más productivas: “Un consejo que les doy a mis haters, a la gente que no le gusta el trabajo del otro: amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión (…) Vivan la vida. Traten de hacer una receta de esas que ustedes escriben. Monten un arroz bueno, monten pollo, inviten a alguien a comer a su casa, ocúpense de ustedes mismos”.

Con su característico sarcasmo, el humorista agregó: “Date un cariño, mi amor, trátate bonito, un poquito de amor propio. ¿Tú crees que una persona que escribe ese odio en redes sociales tiene buen cuerpo? No hay manera. Porque el buen cuerpo se destruye con esas palabras negativas”.

Arturo Ruiz Tagle y su apoyo a George Harris

Arturo Ruiz Tagle expresó su apoyo a Harris en medio de la controversia, destacando que el Festival de Viña del Mar es un espacio internacional con cabida para diversos estilos de humor. En un video publicado en respuesta a un tweet de ADN.cl, el comediante chileno señaló: “Yo le hago la receta, colega. Venga para acá, le va a ir bien. Hay gente que se va a reír de sus chistes”,

El también actor enfatizó la diversidad del evento: “Acá hay para todos los gustos. Además, este es un festival internacional, así que bienvenido”.

Ruiz Tagle no perdió la oportunidad de añadir su característico humor al compartir una receta típica venezolana: “Pabellón Criollo, para todos los chilenos y amigos venezolanos. Carne mechada, deshilachada, arroz blanco, porotos negros y papas fritas. La verdad es que la receta original no tiene papas fritas, es plátano frito, pero nosotros no tenemos la costumbre de hacer plátano frito”.

Y para concluir, el humorista chileno dio un último detalle: “Ahora si usted quiere hacer plátano frito, debe ser plátano verde, porque a ellos no les gusta maduro”.