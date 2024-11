El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, conversó durante esta jornada con ADN Hoy, donde se refirió a la denuncia interpuesta contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, por difusión de imágenes privadas y acoso sexual.

Al respecto, el parlamentario de oposición partió señalando que “esto me dejó sorprendido”, cuestionando además el tiempo transcurrido entre la denuncia y la fecha en que se dio a conocer.

“La denuncia se hizo el día 6 de septiembre, han pasado dos meses y medio, casi tres meses, y nos venimos a enterar ahora de esta denuncia”, agregó.

Pese a esto, Ramírez sostuvo que la denuncia “tiene que ser investigada, y me parece que no debe ser tan difícil esclarecer los hechos, porque una de las cosas que contiene la denuncia es la supuesta difusión de imágenes, y creo que no debiera ser tan difícil determinar si efectivamente esas imágenes se difundieron o no”.

“Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el Presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, sostuvo el diputado UDI.

“Aquí la consigna debiera ser prudencia y confiar en las instituciones, no adelantar ningún juicio, y esperar a lo que se vaya sabiendo”, afirmó.

En esa línea, Guillermo Ramírez manifestó que “me llama la atención que hayan pasado dos meses y medio. Yo no tengo clara la cronología. Todo esto se conoció anoche, oí una cuña del abogado explicando por qué habían pasado dos meses y medio, pero no la entendí”.

“O sea, el abogado dijo algo como que ‘a nosotros nos correspondía solamente tomar conocimiento’, como diciendo que estaba imposibilitado de darlo a conocer. Puede que esa sea una explicación jurídicamente suficiente, no estoy diciendo que no, pero creo que acá esto tiene que tratarse con la máxima responsabilidad por parte de todos”, prosiguió.

“Desde el lado de La Moneda, informar lo que se sabe, actuar con transparencia. Desde el lado de los tribunales, que hagan bien su trabajo, actuar con celeridad; y desde el lado político, no sacar ningún tipo de provecho ni adelantar ningún tipo de juicio”, cerró el presidente de la UDI.